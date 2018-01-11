فاروس يتوقع تراجع التضخم إلى 14% بنهاية يونيو

- الإجازات والتخفيضات السنوية تهبط بمستويات ديسمبر مصطفى طلعت توقع بنك الاستثمار "فاروس"، أن تتراجع وتيرة التضخم السنوي في مصر من 27%، في الربع الثاني للعام المالي الحالي 2017-2018، إلى 16.6% في الربع الثالث، ثم إلى 14% في الربع الرابع (بنهاية يونيو 2018). وأرجع فاروس -في مذكرة بحثية حديثة حصلت ع

– الإجازات والتخفيضات السنوية تهبط بمستويات ديسمبر



مصطفى طلعت

توقع بنك الاستثمار “فاروس”، أن تتراجع وتيرة التضخم السنوي في مصر من 27%، في الربع الثاني للعام المالي الحالي 2017-2018، إلى 16.6% في الربع الثالث، ثم إلى 14% في الربع الرابع (بنهاية يونيو 2018).

وأرجع فاروس -في مذكرة بحثية حديثة حصلت عليها “المال”- انخفاض معدلات التضخم لشهر ديسمبر الماضي، إلى تراجع أسعار الأغذية والمشروبات، نتيجة موجة التخفيضات على أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع نهاية العام وموسم الإجازات في ديسمبر.

يشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن، أمس الأربعاء، عن مستوى التضخم لشهر لديسمبر الماضى، وسجل 22.3 % على أساس سنوى، مقارنة بـ26 % فى نوفمبر الماضي، كما كشف عن تراجع المعدل الشهرى 0.2 % مقارنة بنوفمبر، ليبلغ 266.8 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ نوفمبر 2015.