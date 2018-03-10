فاروس يتوقع تراجع التضخم إلى 11.7% يونيو المقبل

منى عبدالباري:توقع بنك استثمار فاروس تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي لتصل إلى 11.7%، بنهاية العام المالي الحالي -يونيو 2018 - مدعومة بالانخفاض المتواصل منذ أغسطس الماضي.وقال فاروس في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها إن التضخم سيواصل تراجعه إلى مستويات 14.6% بنهاية الربع الثالث -مارس 2018- ث

منى عبدالباري:

توقع بنك استثمار فاروس تراجع معدلات التضخم بشكل تدريجي لتصل إلى 11.7%، بنهاية العام المالي الحالي -يونيو 2018 – مدعومة بالانخفاض المتواصل منذ أغسطس الماضي.

وقال فاروس في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها إن التضخم سيواصل تراجعه إلى مستويات 14.6% بنهاية الربع الثالث -مارس 2018- ثم إلى 11.7% بنهاية العام المالي، مقارنة بمستويات 27% في الربع الثاني -أكتوبر : ديسمبر 2017-.

وتراجع التضخم في فبراير الماضي على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي إلى 14.3% مقارنة بـ 17% في يناير وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما على أساس شهري ارتفع 0.3%، مقارنة بمستويات يناير.

وقال بنك الاستثمار إن الارتفاعات الشهرية للتضخم في فبراير نتجت على ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتي شاركت بنسبة 0.44% في النسبة الشهرية للتضخم.

ولفت بنك الاستثمار إلى أن هبوط التضخم سيساهم بقوة في دعم أسهم شركات القطاع الاستهلاكي بالبورصة المصرية، في ضوء تعافي القوة الشرائية للمستهلكين، ما قد يحفز البنك المركزي على إجراء خفض جديد للفائدة بواقع 1% في اجتماعه 29 مارس الجاري.

وسجل التضخم قفزات كبيرة العام الماضي بسبب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وصلت لذروتها في يوليو إلى نحو 36%، قبل أن تعاود التراجع مجددا بشكل تدرجي مع تلاشي أثر سنة الأساس .