فاروس يتوقع تحقيق عز الدخيلة 45 مليار جنيه إيرادات فى 2018

منى عبدالبارىقال بنك استثمار فاروس، إنه يتوقع تحقيق شركة عز الدخيلة إيرادات تتراوح بين 43 و 45 مليار جنيه العام الحالى، فيما أبقى على توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم الشركة بمحفظة الاستثمارات، بقيمة عادلة 1000 جنيه.جاء ذلك عقب إعلان الشركة إيراداتها عن الربع الأول من العام الحالى بقيمة 10.515 مل

منى عبدالبارى

قال بنك استثمار فاروس، إنه يتوقع تحقيق شركة عز الدخيلة إيرادات تتراوح بين 43 و 45 مليار جنيه العام الحالى، فيما أبقى على توصيته بزيادة الوزن النسبى لسهم الشركة بمحفظة الاستثمارات، بقيمة عادلة 1000 جنيه.

جاء ذلك عقب إعلان الشركة إيراداتها عن الربع الأول من العام الحالى بقيمة 10.515 مليار جنيه، بارتفاع 64% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ودعم ارتفاع ربحية الشركة زيادة متوسط أسعار مبيعات التجزئة بنسبة 27% على أساس سنوى، مسجلة 12,151 طن فى الربع الأول من عام 2018.

وتوقع بنك الاستثمار أن ترفع الشركة توزيعات أرباحها مستقبلا بهدف تمويل عملياتها التشغيلية فى شركة العز للحديد المسطح وشركة ESR/ERM.

ورجح ارتفاع توزيعات الأرباح إلى 75% من صافى الدخل، وأن تتراوح توزيعات الأرباح عن كل سهم فى عام 2019 ما ين 110 جنيه إلى 130 جنيه، فيما كانت الشركة وزعت أرباحا قيمتها 60 جتيها للسهم فى الربع الأول من العام.

كما توقع وصول صافى الدخل لمساهمى الشركة القابضة إلى 2.1 مليار فى 2018، وأن يقترب مجمل هامش الربح من 15.7% تقريبًا.

وكانت عز الدخيلة قد حققت العام الماضى إيرادات قيمتها 34.375 مليون جنيه، بزيادة 101% على أساس سنوي، ما يعد أعلى من تقديراته فاروس السابقة بنسبة 1.1%.

ومنذ مطلع العام الحالى وحتى جلسة أمس الأحد ارتفع سهم عز الدخيلة بنحو 38% من مستوى 725 جنيها، إلى 1000 جنيه.