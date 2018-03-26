فاروس يتوقع تحقيق عز الدخيلة 2.1 مليار جنيه صافي دخل في 2018

منى عبدالباري أكد بنك استثمار فاروس على توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم عز الدخيلة عند قيمة عادلة بـ 1000 جنيه، متوقعا أن تحقق الشركة صافي دخل بقيمة 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الحالي. وأرجع بنك الاستثمار توقعاته إلى أن عز…

منى عبدالباري

أكد بنك استثمار فاروس على توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم عز الدخيلة عند قيمة عادلة بـ 1000 جنيه، متوقعا أن تحقق الشركة صافي دخل بقيمة 2.1 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

وأرجع بنك الاستثمار توقعاته إلى أن عز الدخيلة مهيئة للاستفادة بقوة من الارتفاعات الأخيرة في أسعار الصلب بنسبة 6.9% في مارس إلى 12791 جنيه للطن، مرجحا ارتفاع الأسعار بنسبة 5% على المدى القصير ما يؤهل الشركة لتحقيق نتائج جيدة العام الجاري.

وقال بنك الاستثمار إن عز الدخيلة حققت العام الماضي إيرادات قيمتها 34.375 مليون جنيه، بزيادة 101% على أساس سنوي، وأعلى من تقديراته السابقة بنسبة 1.1%، إلا أنه لفت إن إجمالي هوامش الأرباح ظلت عند نفس مستويات نهاية عام 2016 بواقع 10.9%.

وقال بنك الاستثمار إن الشركة قامت بتحويل 924 مليون جنيه من الاحتياطي المتوفر لديها لتقليل الخسائر المتبقية لديها، وحققت صافي ربح فيمته 2.2 مليار جنيه بنهاية 2017، وهو ما يكفي لتغطية خسائرها المتبقية والبالغة 825 مليون جنيه.

وبناء عليه توقع فاروس أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح على السهم بين 55 و 75 جنيها في النصف الثاني من العام 2018 .

إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن عز للحديد المسطح مازالت عنصر ضغط على عز الدخيلة في ضوء إجمالي خسائرها البالغة ما بين 600 و 670 مليون جنيه، متوقعا استمرار تحقيق الشركة خسائر في النصف الأول من العام الحالي في ضوء عدم القدرة على توفير المتطلبات التمويلية لرأس المال العامل.



