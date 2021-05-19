«فاروس» يتوقع تحقيق «إيديتا» إيرادات 4.6 مليار جنيه العام الحالي

توقعت إدارة البحوث في بنك استثمار فاروس استمرار المؤشرات المالية لشركة إيديتا في التعافي خلال العام الحالي لتصل إيراداتها إلى 4.6 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، وصافى ربح 472 مليون جنيه.

وصافي ربح 472 مليون جنيه

وجاءت توقعات فاروس بناء على نتائج الشركة بالربع الأول، التي حققتها الشركة بإيرادت 1.16 مليار جنيه، وصافى أرباحها 80.7 مليون جنيه.

وقال بنك الاستثمار إن نتائج الشركة بالربع الأول تجاوزت توقعاته البالغة 1.085 مليار جنيه، مرجعا ذلك إلى تحسين المزيج البيعي، والسياسة التسعيرية.

ولفت إلى زيادة الكميات المباعة 4.7% فى الربع الأول إلى 666 مليون وحدة مع استمرار تحسن الأنشطة الاقتصادية، مقرونا بارتفاع الطلب.

وأشار إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 15.5% للعبوة، على أساس سنوى إلى 1.75 جنيه، تماشيا مع إستراتيجية الشركة فى تطوير باقة منتجاتها، وطرح منتجات بأسعار أعلى للمستهلكين.

وأكد بنك الاستثمار أن غالبية قطاعات الشركة شهدت تعافيا فى الربع الأول من 2021، بينما لايزال قطاع المقرمشات، والحلوى متأثرا سلبا بجائحة كورونا.

ورسم رؤية إيجابية لـ «إيديتا»، فى ظل إطلاقها حزمة من المنتجات المبتكرة منها «مولتو ماجنم»، و»هوهوز إكستريم»، بهدف جذب المستثمرين لنقاط سعرية أعلى، بجانب مواصلتها تعزيز عملياتها البيعية والتوزيعية لتحفيز الطلب ودعم انتعاش المبيعات.

وتوقع أن تحصد «إيديتا» ثمار استثماراتها الأخيرة فى مجال اللوجستيات، والتسويق، والخطوط الجديدة فى 2021 و2022، بجانب إطلاق مصنعها بالمغرب العام الحالي، والذى وافق مجلس إدارتها على رفع حصتها به إلى %76.

وقال إنه يتوقع استمرار التعافى العام الحالى مدعوما بشكل أساسى بنمو قطاع المخبوزات الحلوة والمالحة، والكيك، مع استمرار الشركة فى تطوير وتحسين باقة منتجاتها والزيادات السعرية غير المباشرة.

فى المقابل يرى «فاروس» أنه فى حالة إقرار تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، بفرض %14 قيمة مضافة على منتجات الشركة قد تتجه «إيديتا» لفرض زيادات سعرية مباشرة.

وقدرت بحوث فاروس القيمة العادلة للسهم عند 14 جنيها، مع توصية بزيادة الوزن النسبى فى محفظة الاستثمار.