فاروس يتوقع تحسن هوامش ربحية جي بي أوتو في 2018

منى عبدالباريأبقى بنك استثمار فاروس على السعر المستهدف لشركة جي بي أوتو عند مستوى 3.92 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم، وذلك مقارنة بمستويات تداول حاليا عند مستوى 3 جنيهات حاليا.وقالت رضوى السويقي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس لـ"المال" إنه رغم النتائج السلبية للشركة خلال الأشهر ال

منى عبدالباري

أبقى بنك استثمار فاروس على السعر المستهدف لشركة جي بي أوتو عند مستوى 3.92 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم، وذلك مقارنة بمستويات تداول حاليا عند مستوى 3 جنيهات حاليا.

وقالت رضوى السويقي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس لـ”المال” إنه رغم النتائج السلبية للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلا أنها قادرة على توسيع هوامش ربحيتها ليصل صافي أرباحها إلى 7 ملايين جنيه نهاية العام المقبل، من نشاط السيارات فقط، ما قد يتوافق مع توقعات فاروس الشركة.

وسجلت الإيرادات المجمعة ل”جي بي أوتو” خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما قيمته 12.17 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 8.9% ، فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال هذه الفترة إلى 12,173 مليار جنيه مصري، مقارنة بمبلغ 11,174 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

ورغم ارتفاع إيرادات الشركة ومبيعاتها إلا أن ضغوط المصروفات التشغيلية و ارتفاع التكاليف التمويلية تسبب في تحقيقها صافي خسارة بقيمة 444.3 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأرجعت السويفي توقعاتها بتحسن ربحية الشركة العام المقبل إلى تطبيقها خطة تعتمد على تسييل المخزون المتوفر لديها، و خفض مديونياتها، وتأمين مخزون للعام المقبل بالأسعار الحالية تجنبا لزيادة التكاليف مستقبلا.

ولفتت ورقة بحثية صادرة عن “فاروس” تلقى المال نسخة منها اليوم إلى أن “جي بي أوتو” قامت بتسييل 1.5 مليار جنيه من المخزون المتوفر لديها ليصل إلى 3.7 مليار جنيه في الربع الثالث من العام 2017، ما يتوافق مع توقعات سابقة من فاروس بتأمين مخزون قيمته 3.6 مليار جنيه.

ولفت بنك الاستثمار إلى أن الشركة قامت بتوجيه 914 مليون جنيه من قيمة المخزون الذي تم تسييله “بيعه” لسداد مديونيات قطاع السيارات لتصبح 5.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه رغم توقعاته بسداد الشركة حجم مديونيات أكبر، إلا أن توجيهها بعض المبالغ للموردين سيساهم في توسيع هوامش ربحية الشركة مستقبلا.

وعلى صعيد آخر قال الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة “جي بي أوتو” إن الشركة تتبع خطة لخفض نفقاتها التشغيلية، وإدارة مصروفات الدعاية بشكل أكثر كفاءة، ورماجعة هيكل الموارد البشرية في كافة القطاعات، وترشيد الطاقة في جميع المقرات والمنشآت التابعة للشركة، ما ساعدها على تقليص مديونية قطاع السيارات في الربع الثالث، وأنها تعتزم مواصلة هذا التوجه مستقبلا .