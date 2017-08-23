فاروس يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من 2017

منى عبدالباري:توقعات بحدوث تباطوء في النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي، تحركات عرضية تسيطر على مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 خلال يوليو، مع اتجاه المستثمرين لسوق الدين المحلي للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة، ترجيحات بمواصلة تحسن سعر العملة المحلية.هكذا رسم مؤشر الأوضاع المالية لش

منى عبدالباري:

توقعات بحدوث تباطوء في النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي، تحركات عرضية تسيطر على مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 خلال يوليو، مع اتجاه المستثمرين لسوق الدين المحلي للاستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة، ترجيحات بمواصلة تحسن سعر العملة المحلية.

هكذا رسم مؤشر الأوضاع المالية لشهر يوليو الصادر عن بنك الاستثمار فاروس الوضع الاقتصادي في مصر عقب الزيادة الأخيرة التي أجراها البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال شهري مايو ويوليو بمعدل إجمالي 4%، مع وضعه توقعات مستقبلية بشأن النشاط الاقتصادي وسعر صرف الجنيه.

ورجح بنك الاستثمار حدوث تباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي كرد فعل للزيادة الأخيرة التي أجراها البنك المركزي على أسعار الفائدة خلال شهري مايو ويوليو بمعدل إجمالي 4%.



إلا أنه رجح في الوقت نفسه تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي 4.5% بنهاية العام المالي الحالي بدعم من زيادة الاستثمار الأجنبي، وتراجع العجز التجاري، وهي توقعات أقل بشكل طفيف عن مستهدفات الحكومة عند 4.6%، وتستهدف الحكومة المصرية 10 مليارات دولار استثمارات بنهاية العام 2018، بحسب تصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار سحر نصر.

ولفت التقرير إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه بنسبة 1.5% خلال يوليو ليصل إلى مستويات 17.9 جنيه مقابل الدولار، مرجحا استمرار ارتفاع الجنيه تدريجيا ليصل إلى مستويات 17 جنيها أمام الدولار بنهاية العام المالي الحالي 2017 – 2018 ، معتقدا في الوقت نفسه بقاء الجنيه أدنى من قيمته مستقبلا.

وقال التقرير إن معدل نمو المعروض النقدي الحقيقي ارتفع وهو ما يظهر انعكاسا للسياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي برفع معدلات الفائدة، والمعروض النقدي الحقيقي هو كافة السيولة النقدية الموجودة بالاقتصادية الرسمي وغير الرسمي، سواء كانت أموال متداولة، أو ودائع بنكية.

وأشار مؤشر فاروس إلى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 سيطرت عليه التحركات العرضية خلال شهر يوليو، نتيجة تحول المستثمرين لسوق الدين المحلي “أذون الخزانة” للاستفادة من زيادة أسعار الفائدة على المدى القصير.

وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي تحركاته في شهر يوليو الماضي على ارتفاع طفيف نسبته 0.18%، عند مستوى 13419 نقطة.

ويعتمد مؤشر فاروس على قياس 4 مؤشرات اقتصادية هي المعروض النقدي، وتحركات مؤشرات البورصة، وسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية، وسعر الصرف، وسعر الفائدة بين البنوك.

