فاروس يتوقع انخفاض التضخم إلى 13.6%

منى عبدالباريتوقع بنك استثمار فاروس مواصلة وتيرة التضخم تباطؤها تدريجيا لتصل إلى 13.6% في الربع الثاني من العام المالي المقبل 2018 – 2019 (أكتوبر – ديسمبر 2018).وقال فاروس في ورقة بحثية صدرت صباح اليوم، إنه يرجح انخفاض التضخم بشكل تدريجي من مستويات 32.2% في الربع الأول من العام الما



منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس مواصلة وتيرة التضخم تباطؤها تدريجيا لتصل إلى 13.6% في الربع الثاني من العام المالي المقبل 2018 – 2019 (أكتوبر – ديسمبر 2018).

وقال فاروس في ورقة بحثية صدرت صباح اليوم، إنه يرجح انخفاض التضخم بشكل تدريجي من مستويات 32.2% في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو- سبتمبر) إلى 26.5% في الربع الثاني (أكتوبر – ديسمبر)، لتصل إلى مستويات 13.6% في الربع الثاني من العام المالي 2018 – 2019.

وتأتي هذه التنبؤات عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات التضخم لشهر سبتمبر والذي سجل تراجعا طفيفا إلى مستويات 31.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 31.9% في أغسطس.

وأرجع بنك الاستثمار معدلات التضخم بشهر سبتمبر بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الغاز، ومياه الشرب، في الوقت الذي تراجعت فيه مساهمة المواد الغذائية باستثناء الفواكه والخضراوات إلى -2%، وذلك لأول مرة منذ يوليو 2016.

وشهدت معدلات التضخم ارتفاعات كبيرة وصلت ذروتها في يوليو الماضي نتيجة قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الصادر في نوفمبر 2016، وأسفر عن خسارة العملة المحلية ما يربو على 100% من قيمتها.

وبلغت نسب التضخم في يوليو 34.2% على أساس سنوي، وذلك نتيجة مواصلة الحكومة خطتها لرفع الدعم عن الطاقة، وزيادة أسعار المحروقات.