فاروس يتوقع انتعاش البورصة بالربع الأول من 2018

منى عبدالباريانتعاشة جديدة توقع بنك الاستثمار فاروس أن تشهدها البورصة المصرية بحلول الربع الأول من عام 2018، وذلك في ضوء ترجيحاته بدء انخفاض سعر الفائدة، فضلا عن سلسلة من الطروحات العامة، التي ستحفز الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات.وقال فاروس في تقرير حديث اليوم إن السوق أمامها خلال الفترة الم

منى عبدالباري

انتعاشة جديدة توقع بنك الاستثمار فاروس أن تشهدها البورصة المصرية بحلول الربع الأول من عام 2018، وذلك في ضوء ترجيحاته بدء انخفاض سعر الفائدة، فضلا عن سلسلة من الطروحات العامة، التي ستحفز الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وقال فاروس في تقرير حديث اليوم إن السوق أمامها خلال الفترة المتبقية من هذا العام أحد سيناريوهان يشير أولهما إلى أن السوق بدأت بالفعل تصحيحًا هابطًا داخل نطاق الاتجاه الصاعد الحالي على المدى المتوسط، وأن هناك قمة سوقية مهمة تكونت بالفعل، عند مستوى 14,122لمؤشرEGX30. وفي حالة استمرار الهبوط يكون هناك سيناريو بمواصلة الحركة التصحيحية مسارها.

بينما السيناريو الثاني، يرجح احتمالية تعرض السوق إلى حركة صاعدة أخرى قصيرة الأجل، قد ينتج عنها تسجيل قمة تاريخية هامشية جديدة، وهذا يعني إمكانية صعود السوق بنسبة 3%، أعلى القمة التاريخية الراهنة عند 14,122 نقطة، ليصل في النهاية بهذا الصعود إلى 14,500 نقطة.

إلا أن فاروس لفت إلى أن الوصول لهذه النقطة قد يتبعه موجة جني أرباح قوية لم تشهد السوق لها مثيل خلال الاتجاه الصاعد الذي بدأ منذ أوائل 2016، وأوصى البنك المستثمرين الذين يملكون مراكز شرائية بإيقاف الخسائر معند مستويات 13,840 نقطة لمؤشر EGX30.