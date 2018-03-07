فاروس يتوقع ارتفاع سهمي العربية ومصر بني سويف

منى عبدالباريتوقع بنك استثمار فاروس، تحقيق أسهم شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة ارتفاعات جديدة بدعم زيادة أسعار الأسمنت بنسبة 30%، خلال الفترة بين الأسبوع الأخير من فبراير والأسبوع الأول من مارس.وأشار بنك الاستثمار في ورقة بحثية، اليوم الأربعاء، إلى أن الأسهم المرشحة للصعود هي مصر بني سويف للأسمن

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس، تحقيق أسهم شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة ارتفاعات جديدة بدعم زيادة أسعار الأسمنت بنسبة 30%، خلال الفترة بين الأسبوع الأخير من فبراير والأسبوع الأول من مارس.

وأشار بنك الاستثمار في ورقة بحثية، اليوم الأربعاء، إلى أن الأسهم المرشحة للصعود هي مصر بني سويف للأسمنت، مقدرًا له قيمة عادلة عند 39 جنيهًا، مقارنة بمستويات تداول 22.5، وسهم العربية للأسمنت بقيمة عادلة 9.70 جنيه، مقارنة بمستويات تداول 8.15 جنيه.

وبمستهل التداولات سجل سهم العربية للأسمنت مستويات 8.14 جنيه، بصعود 2.39%، وسجل سهم مصر بني سويف للأسمنت ارتفاعًا نسبته 1.5%، لتصل قيمته إلى 22.45 جنيه.

وشهدت البورصة المصرية بمستهل تداولات الأربعاء قمة تاريخية جديدة سجل معها المؤشر الرئيسي EGX30 مستويات تجاوزت 16300 نقطة، بارتفاع أكثر من 2%.