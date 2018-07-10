فاروس يتوقع ارتفاع التضخم إلى 14.6% بنهاية سبتمبر

بنك الاستثمار يرجح تثبيت الفائدة حتى اجتماع نوفمبرمنى عبدالبارييتوقع بنك استثمار فاروس تسارع وتيرة التضخم في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2018)، إلى 14.6%، مقارنة بـ 12.7% في الربع الأخير من العام المالي الماضي (إبريل – يونيو 2018).وتأتي توقعات فاروس م

بنك الاستثمار يرجح تثبيت الفائدة حتى اجتماع نوفمبر





منى عبدالباري

يتوقع بنك استثمار فاروس تسارع وتيرة التضخم في الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2018)، إلى 14.6%، مقارنة بـ 12.7% في الربع الأخير من العام المالي الماضي (إبريل – يونيو 2018).

وتأتي توقعات فاروس مع إعلان الجهاز المركزي للتعبشئة العامة والإحصاء معدلات التضخم لشهر يونيو لأعلى نسبة لأول مرة منذ 10 أشهر مدفوعا بإجراءات الحكومة الإصلاحية والتي شملت زيادة سعر الوقود بنسبة تقترب من 67%، وذلك عقب فترة وجيزة من زيادات أسعار الكهرباء، والمياه، وتذاكر المترو الذي يعتمد عليه شريحة كبيرة من شعب يبلغ تعداده نحو 95 مليون نسمة.

وسجلت معدلات التضخم لشهر يونيو 14.4 % ، مقارنة بـ 11.4 % في مايو على أساس سنوي، وعلى الصعيد الشهري كذلك ارتفع التضخم إلى 3.5 % في يونيو مقارنة مع 0.2 % في مايو.

إلا أن بنك الاستثمار أشار في ورقة بحثية صدرت اليوم الثلاثاء إلى أنه يرجح تباطؤ وتيرة التضخم مجددا بنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر – ديسمبر 2018) إلى 13.9% .

وارتفعت تكلفة النقل بنسبة 27.8% على أساس شهري في يونيو، و 46.1 % على أساس سنوي، وهو ما أرجعه بنك الاستثمار إلى إجراءات رفع الدعم وارتفاعات أسعار البترول عالميا.

وكذا ارتفعت أسعار الغاز والوقود والكهرباء في يونيو بنسبة 8.1% على أساس شهري، و 19.7% على أساس سنوي، فيما لفت بنك الاستثمار إلى أن ارتفاعات أسعار الكهرباء في يونيو لم تشمل الزيادات الأخيرة التي أجرتها الحكومة، والتي من المقرر أن تظهر بمعدلات التضخم لمنتظرة لشهر يوليو .

وبناء على ارتفاعات التضخم المتوقعة أكد بنك الاستثمار على توقعاته السابقة بإبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية حتى اجتماع نوفمبر المقبل، تزامنا مع عودة التضخم للتراجع، و تحسن أوضاع الأسواق العالمية من حيث أسعار الفائدة الأمريكية، و تراجع موجة التخارج من الأسواق الناشئة.

وتستقر معدلات الفائدة حاليا عند 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على الترتيب، منذ اجتماع البنك في مايو الماضي، والذي أقر فيه تثبيت المعدلات.