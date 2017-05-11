فاروس يتوقع إبقاء المركزي على معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل

منى عبدالباريتوقع تقرير حديث صادر عن بنك استثمار فاروس أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على معدلات الفائدة عند النسب الحالية في اجتماعها المقبل يوم 21 مايو، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم على أساس شهري في أبريل الماضي.وبدأت وتيرة الصدمة التضخمية الناتجة عن الارتفاعات السعرية الكبيرة عقب ت



منى عبدالباري

توقع تقرير حديث صادر عن بنك استثمار فاروس أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على معدلات الفائدة عند النسب الحالية في اجتماعها المقبل يوم 21 مايو، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم على أساس شهري في أبريل الماضي.

وبدأت وتيرة الصدمة التضخمية الناتجة عن الارتفاعات السعرية الكبيرة عقب تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار الوقود، في التباطؤ وهو ما ظهر بوضوح في آخر مؤشرات حول التضخم الذي تراجع من مستويات 4.8% في نوفمبر 2016 إلى 1.7 في أبريل 2017.

ومنذ آخر زيادة لسعر الفائدة بواقع 300 نقطة في نوفمبر الماضي، تقبع معدلاتها عند مستويات 14.75% للإيداع، و15.75 للإقراض.

إلا أن فاروس أشار في الوقت نفسه إلى وجود عاملين من شأنهم التأثير على معدلات الفائدة على المدى القصير، الأول توقيت الزيادات السعرية التي تعتزم الحكومة إجراؤها على أسعار الطاقة، موضحا أن اتخاذ هذه الخطوة بعد نوفمبر المقبل والذي سيتزامن مع تباطؤ وتيرة التضخم، سيجعل ليس هناك حاجة لرفع الفائدة رغم زيادة أسعار الوقود.

بينما يتمثل العنصر الثاني في اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة والي من شأنه خلق بعض الضغوط التضخمية على سعر الصرف، ولكن ليس بشكل كبير، إذ أن تأقلم المصريين مع تحرير سعر الصرف لن يلزم البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة محليا.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين والذي يقيس الضغوط التضخمية عبر استبعاد السلع الأكثر تقلبا في أسعارها من 5.3% في نوفمبر إلى 1.1% في إبريل، كما تراجع أيضا مؤشر أسعار المنتجين والذي يستبعد نشاط التعدين والمحاجر من 6.9% في نوفمبر إلى 1.9% في إبريل.