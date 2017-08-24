فاروس يبقي على القيمة العادلة لسهم أوراسكوم كونستراكشون عند 122 جنيهًا

منى عبد الباريأبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم أوراسكوم كونستراكشون عند مستوى 122 جنيهًا، مقارنة بمستويات تداول حاليًّا فوق 110 جنيهات.وتوقَّع "فاروس" استمرار تحقيق الشركة هوامش ربحية بمتوسط 8%، واستقرار معدلات إجمالي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب عند 5%.وقال بنك الاستثمار

منى عبد الباري



أبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم أوراسكوم كونستراكشون عند مستوى 122 جنيهًا، مقارنة بمستويات تداول حاليًّا فوق 110 جنيهات.





وتوقَّع “فاروس” استمرار تحقيق الشركة هوامش ربحية بمتوسط 8%، واستقرار معدلات إجمالي الربح قبل خصم الفوائد والضرائب عند 5%.

وقال بنك الاستثمار إنه يُجري حاليًّا تحديثًا للقيمة العادلة لسهم الشركة بناء على تعاقدات جديدة ومستويات الأعمال والربحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تقرير حديث صدر عن “فاروس”، اليوم، عقب إعلان الشركة نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، والتي أظهرت ارتفاع أرباحها بنسبة 12% إلى 111 مليون دولار قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وقال المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان صدر عن الشركة، اليوم، إن ثبات نتائج النصف الأول يرجع إلى زيادة نتائج الربع الثانى، إضافة إلى أداء المجموعة المتساوي فى كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، ما أدى إلى زيادة هامش الربح قبل الضرائب بنسبة 12.1%.

وتابع البيان أن المجموعة تواصل توسيع تواجدها فى قطاع البنية التحتية بمصر خلال الربع الثانى من العام، من خلال توقيع عقود لمشروعات إضافية فى مجال الكهرباء والطرق، وكذلك أعمال جديدة تتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأغلق سهم أوراسكوم، اليوم، عند مستويات 110.33 جنيه، بإجمالي تداولات 3.33 مليون جنيه.