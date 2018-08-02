فاروس يبقى على توصية محايدة لسهم جلوبال رغم تراجع الأرباح

منى عبدالباري:

أبقى بنك استثمار فاروس على توصية محايدة لسهم جلوبال تيليكوم عند قيمة عادلة 5.95 جنيه، رغم تراجع صافي أرباحها النصفية 65.5% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018، مرجعا ذلك العرض الذي تقدمت به “فيون” للاستحواذ على عمليات جلوبال في باكستان وبنجلاديش.

وتراجع صافي أرباح جلوبال تيليكوم النصفية إلى 12.5 مليون دولار، مقارنة بـ 36.3 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع المصروفات التمويلية إلى 163.5 مليون دولار، مقارنة بـ 147.8 مليون دولار، وخسائر فروق العملة إلى 23.7 مليون دولار، مقارنة بـ 12 مليون دولار، وارتفعت ضريبة الدخل إلى 124.5 مليون دولار، مقارنة بـ 114.2 مليون دولار، وهي عوامل أدت إلى الضغط على ربحية الشركة.

ورغم نمو عمليات الشركة في باكستان في النصف الأول من العام فإن ضعف عملياتها ببنجلاديش، والجزائر ضغط على أرباح الشركة.

يشار إلى أنه في حالة تنفيذ صفقة الاستحواذ المذكورة سوف تتسلم “جلوبال” من “فيون” الهولندية مبلغ 965 مليون دولار، حسب شروط العرض، بما يشمل تأجيل سداد مبالغ محددة.

كما أنه في حالة الموافقة على الصفقة من قبل مساهمي الأقلية، سوف تستمر جلوبال تيليكوم في امتلاك 45.6% من جيزي -العاملة في الجزائر، والتي ستصبح بعد إتمام الصفقة الشركة العامة الوحيدة وبالتالي تقرب من 100% من إجمالي قيمة الشركة.

يشار إلى أن سهم جلوبال يتداول حاليا حول 4.15 جنيه، وهو ما يعني خسارة السهم نحو 43.7% من قيمته منذ مطلع العام الحالي عندما كانت قيمته 7.38 جنيه.



