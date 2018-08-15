فاروس يبقى على توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم القابضة الكويتية

منى عبدالباريقال بنك استثمار فاروس إنه يبقى على توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة المصرية الكويتية، مع قيمة عادلة 1.27 دولار للسهم، بدعم توقعات نتائج مبشرة للربع الثالث من العام الحالي في ضوء عدة عوامل.وأشار فاروس في ورقة يحثية صدرت اليوم تلقى المال نسخة منها أن العوامل الداعمة لتحسن أرباح

منى عبدالباري

قال بنك استثمار فاروس إنه يبقى على توصيته بزيادة الوزن النسبي لسهم الشركة المصرية الكويتية، مع قيمة عادلة 1.27 دولار للسهم، بدعم توقعات نتائج مبشرة للربع الثالث من العام الحالي في ضوء عدة عوامل.

وأشار فاروس في ورقة يحثية صدرت اليوم تلقى المال نسخة منها أن العوامل الداعمة لتحسن أرباح الربع الثالث تتمثل في عودة أسعار اليوروريا للارتفاع، و إطلاق خط إنتاج جديد لألواح الفورميكا بتابعتها سبريا، والزيادة المطرة في توصيلات الغاز الطبيعي وإنتاج الكهرباء بشركة “نات انرجي”، و بدء الإنتاج بالبئر الثالث لشركة ONS، والذي سوف يشارك في نتائج الربع الثالث بشكل قوي.

وقال بنك الاستثمار إن السهم يتداول حاليا عن معدلات جذابة، فيما أغلق السهم تداولات اليوم الأربعاء عند مستويات 1.15 دولار.

وخلال الربع الثاني من العام الحالي (إبريل – يونيو 2018) حققت القابضة نموا في إيرادات النشاط بنسبة 44% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 112 مليون جنيه، مقابل 78 مليون جنيه.

