فاروس يبقى على القيمة العادلة لسيدي كرير عند 24.10 جنيه

منى عبدالباريأبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم سيدي كرير للبتروكيماويات عند مستوى 24.10 جنيه، وسط توصية بزيادة الوزن النسبي، فيما لفت إلى وجود فجوة في تقييم السهم نسبتها 16%.وتوقع بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم أن تعاود سيدي كرير تحسن نتائجها الفصلية بالربع الأخير من العام الحال



منى عبدالباري

أبقى بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم سيدي كرير للبتروكيماويات عند مستوى 24.10 جنيه، وسط توصية بزيادة الوزن النسبي، فيما لفت إلى وجود فجوة في تقييم السهم نسبتها 16%.

وتوقع بنك الاستثمار في ورقة بحثية اليوم أن تعاود سيدي كرير تحسن نتائجها الفصلية بالربع الأخير من العام الحالي، عقب التراجع الذي سجلته بمبيعاتها وإيراداتها في الربع الثالث.

وشهدت مبيعات سيدي كرير تراجعا خلال الربع الثالث من العام 2017 (يوليو-سبتمبر) بنسبة 51% محققة 717 مليون جنيه، مقارنة بـ 884 مليونا بالفترة المماثلة من العام الماضي، ما ترتب عليه تراجع صافي الربح خلال نفس الفترة بنسبة 76% إلى 96 مليون جنيه، مقارنة بـ 134 مليونا الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع فاروس هذا التراجع إلى الحريق الذي نشب بأحد ضواغط وحدة التبريد في مصنع إنتاج الإيثيلين بالشركة بداية يوليو الماضي، والذي انعكس سلبا على معدلات الإنتاج.

وفي المقابل أظهرت النتائج المالية لشركة سيدي كرير عن الفترة من يناير إلى سبتمبر نموا في صافي أرباحها بنسبة 29% خلال هذه الفترة، بدعم من ارتفاع مبيعاتها بنحو 48% .

وسجل صافي أرباح سيدي كرير خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 703 ملايين جنيه، مقابل 543 مليونا في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت المبيعات 3.3 مليار خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من 2017، مقارنة بـ 2.2 مليار بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأغلق سهم سيدي كرير تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى 20.9 جنيه، بإجمالي تداولات 5.5 مليون جنيه .

يشار إلى أن شركات البتروكيمات حققت استفادة كبيرة الفترة الماضية من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 20.%