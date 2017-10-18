فاروس يبدأ تغطية سهم القاهرة للدواجن بقيمة عادلة 12.5 جنيه

مع توصية بزيادة الوزن النسبي



منى عبدالباري



أعلن بنك استثمار فاروس بدء تغطيته سهم شركة القاهرة للدواجن مع تقدير قيمة عادلة للسهم 12.50 جنيه مع توصية بزيادة الوزن النسبي، وذلك بدعم عدد من الفرص التي قد تساهم في زيادة مبيعات الشركة و تعزيز ربحيتها، والتي يقابلها في الوقت نفسه بعض التحديات.



وحققت القاهرة للدواجن ارتفاعا في أرباحها المجمعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 100% بدعم من ارتفاع مبيعاتها إلى مستوى 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وبلغت الأرباح المجمعة للشركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي لـ 316 مليون جنيه، مقابل 148.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016

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وقال بنك الاستثمار في تقرير له إن هناك عدد من العوامل تمثل فرصا للشركة قد تساهم في دعم مستوى ربحيتها أبرزها عدم وجود مرونة في أسعار الدواجن وارتفاعها، وأيضا وزيادة المبيعات، وتراجع قطاع الأغذية المجهزة منذ التعويم بسبب ارتفاع أسعارها.



ويرى التقرير أن بعض المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها حاليا لإدخال أغذية للحيوانات الأليفة للسوق المصري، يعد فرصة جيدة للقاهرة للدواجن مع استحواذها على 100% من شركة جو تريد لإنتاج الأعلاف السمكية، وأغذية الحيوانات الأليفة.



وكانت القاهرة للدواجن، أعلنت مارس الماضي عن استحواذ القاهرة لمجازر الدواجن -إحدى شركاتها التابعة- على 100% من الأصول الثابتة لشركة جو تريد إحدى الشركات المتخصصة في العلف السمكي وإنتاح أغذية الحيوانات الاليفة بانفاق استثماري قدره 45 مليون جنيه خلال السنة المالية 2016

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ولفت التقرير أيضا إلى اعتماد القاهرة للدواجن ذاتيا على توفير الأعلاف داخليا والتي تمثل جزء كبير من تكلفة البضاعة المباعة، ما يعني خفض التكلفة على الشركة .



وعلى صعيد التحديات يرى بنك الاستثمار إن المنافسة القوية نظرا لنمو ربحية قطاع الدواجن محليا تعد من أبرز التحديات، وكذلك تراجع الإنتاج في حالة زيادة الضغوط التضخمية والتي من شأنها دفع المستهلكين لخفض إنفاقهم على بعض السلع.



كما يرى أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا سيؤدي بالتبعية لزيادة أسعار المدخلات الخام على القاهرة للدواجن ما سيؤدي إلى زيادة التكلفة على صعيد كافة العمليات، وبالتالي خفض هوامش الربحية، أو يؤدي إلى اتخاذ القاهرة للدواجن قرارات أخرى بزيادة الأسعار، ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج مجددا .



وارتفعت أسعار أعلاف الدواجن بنسبة 85% نتيجة ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات بنسبة 150 %، وذلك رغم استقرار أسعار الدولار في السوق المحلي .



