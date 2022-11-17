«فاروس»: «هيرميس» تتمتع بمركز نقدي قوي وaiBANK عزز الأرباح

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “فاروس” إن دمج نتائج أعمال بنك الاستثمار العربي aiBANK قد عززت مستويات الأرباح السنوية للمجموعة المالية هيرميس القابضة خلال فترة التسعة شهور الأولى من 2022.

وذكرت أن مركز هيرميس النقدي قوي للغاية، وسجل السهم 5.85 جنيه بنهاية مارس 2022، وهو ما يمثل 39% من سعر السوق، وذلك بعد الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي.

وأوضحت “فاروس”، في ورقة بحثية، أن أرباح هيرميس خلال الفترة المذكورة قد جاءت مدعومة مدعومة بأداء شركة فاليو، ونشاط التأجير التمويلي والشركة القابضة، واستثمارات الخزانة.

أشارت “فاروس” إلى أن كلا من بنك الاستثمار، وأسواق رأس المال، واستثمارات الخزانة قد استحوذت على 47% من الإيرادات التشغيلية في أول تسعة أشهر.

وعلى صعيد الربع الثالث من 2022، ارتفعت الإيرادات على أساس ربعي بدعم من أنشطة الشركة القابضة واستثمارات الخزانة، خاصة وسط ارتفاع أرباح فرق العملة، وانخفاض مستويات الخسائر غير المحققة، وارتفاع رسوم الإدارة على مستوى نشاط الاستثمار المباشر.

وقالت “فاروس” إن الأنشطة المالية غير المصرفية قد سيطرت على 28% في أول تسعة أشهر، وارتفعت إيراداتها على الأساسين الربعي والسنوي، بدعم من نشاط فاليو وشركة التأجير التمويلي، بينما شهد تنمية وباقي خطوط الأعمال ذات الصلة نموًا محدودًا.

وذكرت أن شركة تنمية قد استحوذت على 18% من إيرادات المجموعة التشغيلية، وشكلت إيراداتها 55% من إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية في الربع الثالث .

واستحوذت فاليو على 6% من إيرادات المجموعة التشغيلية، وساهمت إيراداتها بنسبة 23% في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية (+9 نقطة مئوية ربعيًا)، إذ زادت إيراداتها عن الضعف لنسبة 117% ربعيا و57% سنويًا، لتصل قيمة محفظتها إلى 4.1 مليار جنيه (+13% ربعيًا، و+204% سنويًا).

وسيطر قطاع التأجير التمويلي على 3% من إيرادات المجموعة التشغيلية، وشكلت إيرادات النشاط 16% من إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية في الربع الثاني (+5 نقاط مئوية ربعيًا).

وارتفعت الإيرادات على الأسأسين الربعي والسنوي على الرعم من تراجع معدل العقود الجديدة (+60% ربعيًا، +14% سنويًا) إلى 1.1 مليار جنيه، ليصل إجمالي محفظتها إلى 8.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر (+5% ربعيًا، و+33% سنويًا).

واستحوذ قطاع التخصيم على 1% من إيرادات المجموعة التشغيلية، وشكلت إيرادات النشاط 3% من إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية في الربع الثاني (لا يوجد أي تغير ملحوظ على الأساس الربعي).

وشهدت الإيرادات نموًا على الأساسين السنوي والربعي، عن إجمالي قيمة المحفظة، وصل إلى 1.7 مليار جنيه (-6% ربعيًا، و+104% سنويًا).

وأبقت وحدة بحوث “فاروس” على توصيتها بزيادة الأوزان عند قيمة عادلة قدرها 16.15 جنيه، بينما يتداول السهم حاليا على شاشات التداول بالقرب من 13.5 جنيه.

توقعت “فاروس” أن تتحسن هوامش المجموعة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض المخصصات، بدعم من أنشطة الإقراض التي ترى الإدارة أنها ستشكل 50% من صافي الدخل خلال سنتين (مرتفعة من 28% في أول تسعة أشهر من عام 2022).

وقالت إن نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر يشكلان 36% من التقيم العادل، في حين أن التأجير التمويلي والتخصيم يشكلان 7% من القيمة العادلة.

ورجحت أن يحسن بنك الاستثمار العربي (12% من القيمة العادلة) من ربحية المجموعة، والعائد على حقوق الملكية، وذلك عبر دعمه لأنشطة الإقراض الأخرى وخلق المزيد من فرص البيع بين خطوط أعمال المجموعة.

وأضافت، على المدى الطويل، من المتوقع للأنشطة المصرفية التجارية أن تحقق عائد على حقوق الملكية بما لا يقل عن 15% (حيث إن حصة بنك الاستثمار وهي 51% تقيمها عند 2.6 مليار جنيه)”.

وتوقعت أن يستفيد بنك الاستثمار (20% من القيمة العادلة) أن يستفيد بصورة رئيسة من انتعاش أحجام التداول في 2022، وسلسلة الطروحات العامة الأولية المتوقعة بفضل من حصته الكبيرة السوقية في سوق الوساطة (بما يزيد عن 20%)، فضلا عن الخدمات الاستشارية القوية التي يقدمها بنك استثمار المجموعة.

وأوضحت أن المشروعات الجديدة للمجموعة مثل التخصيم، ومنصة المدفوعات الإلكترونية الجديدة (PayTabs)، والتأمين، والتمويل العقاري، أن لا تساهم مساهمة مؤثرة في العام المالي 2022، لكن من المتوقع أن يكون لها مردودًا إيجابيًا على المدى الطويل.