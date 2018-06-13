فاروس : مصر تحتاج لمعدل نمو 7.5% للحفاظ على المستوى الاقتصادى الحالى

أحمد صبرى قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية، إن مصر تحتاج لتحقيق معدل نمو 7.5%، مقابل 2.6% فى الوقت الحالى لمواجهة النمو السكانى؛ للحفاظ على المستوى الاقتصادى الحالى، مطالِبة بضرورة حدوث توازن بين النمو السكاني والاقتصادى. وأشارت، فى لقاء لها مع برنامج

أحمد صبرى





قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية، إن مصر تحتاج لتحقيق معدل نمو 7.5%، مقابل 2.6% فى الوقت الحالى لمواجهة النمو السكانى؛ للحفاظ على المستوى الاقتصادى الحالى، مطالِبة بضرورة حدوث توازن بين النمو السكاني والاقتصادى.

وأشارت، فى لقاء لها مع برنامج أسواق وأعمال على قانة أون لايف، إلى أن التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية سيؤدى إلى دفع الأجانب المستثمرين بالسوق المصرية إلى الخروج والتوجه لها، مؤكدة أن ذلك الأمر سيكون لكل الدول ذات الاقتصاد الناشئ وليس مصر فقط.