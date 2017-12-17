فاروس مديراً لطرح 24% من التوفيق للتأجير التمويلي في البورصة

الطرح على شريحتين للعام والخاص بحد أقصى 6.93 جنيه للسهم حساب لاستقرار السهم لمدة شهر المال - خاص أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن بدء إجراءات طرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة، وذلك لطرح حتى 19.2 مليون سهم بما يعادل نحو 24% من إجمالي رأسمال الشركة. وتقوم شر





الطرح على شريحتين للعام والخاص بحد أقصى 6.93 جنيه للسهم

حساب لاستقرار السهم لمدة شهر



المال – خاص

أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي عن بدء إجراءات طرح الشركة للاكتتاب العام في البورصة، وذلك لطرح حتى 19.2 مليون سهم بما يعادل نحو 24% من إجمالي رأسمال الشركة.

وتقوم شركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الطرح فيما تقوم شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور سمسار البائع.

وسيتم فتح باب الاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2017، على أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات الشراء يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2017 وذلك بسعر للسهم حده الأقصى 6.93 جنيه.

وسيتم تقسيم الطرح على شريحتين الأولى وهي الطرح العام للجمهور لـ 4.8 مليون سهم بما يعادل 25% من إجمالي الطرح بحد أقصى 6% من أسهم الشركة، والثانية للطرح الخاص لعدد 14.4 مليون سهم بما يعادل 75% من إجمالي الطرح بحد أقصى 18% من أسهم الشركة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وبحسب نشرة الطرح التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، سيكون الحد الأدنى لطلبات الشراء في الطرح العام ٢٥ سهم وبحد أقصى ١٠٠,٠٠٠ سهم، وسيكون على راغبي الشراء إيداع نسبة ٢٥٪ (خمسة وعشرون بالمائة) من قيمة الأسهم المطلوب شراؤها.

هذا بالإضافة إلى صندوق ضمان استقرار سعر السهم، والذي سيضمن سعر السهم لمدة شهر من تاريخ التداول بالبورصة لمالكي أسهم الطرح العام.

ومن جانبه، أكد طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أن الغرض من الطرح هو توسيع قاعدة المساهمين بالشركة وتوفير آلية منظمة وعادلة للتخارج ودخول مساهمين جدد والمتمثلة في بورصة الأوراق المالية، إضافةً لتنويع مصادر التمويل بغرض خفض التكلفة والمخاطر.

وأضاف فهمي أن الشركة توزع 100٪ من أرباحها السنوية على مدار الثلاثة سنوات الماضية، حيث بلغ معدل النمو التراكمي لصافي أرباح الشركة حوالي 33٪ خلال نفس الفترة.

وحققت الشركة نمواً بأرباحها بنسبة ٥٥٪ بنهاية الربع الثالث لعام 2017 مقارنة بالربع الثالث 2016 وتتوقع تحقيق أرباح في 2017 تصل إلى 58 مليون جنيه بمعدل عائد على متوسط حقوق الملكية 26%، وأن حجم المحفظة التراكمي للشركة تخطى 6 مليارات جنيه مصري.

وأشار فهمي أن الشركة تتمتع بنظام تحكم في المخاطر يعتمد على أفضل النظم المعتمدة عالمياً ومحلياً مما أدى إلى نسبة واحد في الألف نسبة الإخفاق في محفظة التأجير التمويلي.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 200 مليون جنيه موزع على عدد 80 مليون سهم قيمة كل سهم 2.5 جنيه. ويتكون هيكل الملكية بواقع 89.9995% لصالح شركة الملتقى العربي للاستثمارات و10% بنك البركة و0.0005% لشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة – البحرين.