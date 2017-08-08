فاروس: مبيعات مدينة نصر تفوق مبيعات العام الماضي‎

منى عبدالباري توقع بنك استثمار فاروس أن تتجاوز مبيعات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير العام الحالي مستوياتها العام الماضي، بدعم من مشروعاتها المستقبلية. وقال تقرير صدر عن فاروس تلقى المال نسخة منه اليوم: إن قيم التعاقدات البيعية لمدينة نصر للإسكان سجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2.6 مليار

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس أن تتجاوز مبيعات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير العام الحالي مستوياتها العام الماضي، بدعم من مشروعاتها المستقبلية.

وقال تقرير صدر عن فاروس تلقى المال نسخة منه اليوم: إن قيم التعاقدات البيعية لمدينة نصر للإسكان سجلت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2.6 مليار جنيه، من بينها ما قيمته 210 مليون جنيه خلال شهر يوليو، بينما كانت مبيعات الشركة 3.8 مليار جنيه نهاية 2016.

ورجح بنك الاستثمار أن يسهم الإطلاق المتوقع قريبا للمرحلة الجديدة من مشروع T-zone، و مشروع تاج سيتي، في دفع مبيعات الشركة لتتجاوز مستويات العام الماضي والتي كانت تعد رقما قياسيا آنذاك، بحسب وصفه.

وكانت مدينة نصر أعلنت يونيو الماضي أنها تخطط لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع “تاج سيتى”، الواقع على طريق السويس الصحراوى، خلال النصف الثانى من العام الحالى، بمبيعات متوقعة تصل إلى 1.5 مليار جنيه، يتبعها مراحل لاحقة.

وكانت المرحلة الأولى من مشروع تاج سيتى، تحت اسم “تاج سلطان”، بيعت بالكامل خلال الربع الثالث من 2015، وحقق المشروع إيرادات بقيمة 2.1 مليار جنيه، منذ إطلاقه في 2012، كما تم إطلاق المرحلة الثانية نهاية 2015، تحت اسم “T-Zone” وبيعت بالكامل نهاية 2016، بإيرادات 2.4 مليار جنيه.

وأشار بنك الاستثمار إلى أن الشركة تخطط لتحقيق مكاسب جديدة من مشروع “سراي” بالقاهرة الجديدة من خلال إطلاق مرحلة جديدة عبر اتفاقيات شراكة تنموية.

وكانت الشركة أعلنت أيضا أنها ستتعاقد على قرض تتراوح قيمته بين 1.9 إلى 2.1 مليار جنيه، لتمويل مشروع “سراي”، بحلول الربع الثالث من العام الحالى، من تحالف بنوك يضم كل من “التجارى الدولى”، و”الأهلى المصري”، و”العربى الإفريقى”.

وأبقى بنك الاستثمار بالقيمة العادلة لسهم الشركة عند 15.23 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي، فيما أشار إلى أن السهم الذي يتداول حاليا فوق مستويات 11 جنيها، يعاني من فجوة في تقييمه نسبتها 38.1%.

وأغلق سهم مدينة نصر للتعمير والإسكان اليوم الثلاثاء عند مستوى 11.09 جنيه، على ارتفاع 0.54%، بتداولات إجمالية قيمتها 26.2 مليون جنيه.

وكانت الشركة أعلنت اليوم نتائجها المالية المجمعة عن النصف الأول من العام الحالي والتي أظهرت إيرادات بقيمة 1.16 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 246.1%.

وسجلت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 533 مليون جنيه، بنسبة نمو 177.7%.