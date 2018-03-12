فاروس: مبيعات عبور لاند ستصل 2.6 مليار جنيه

منى عبدالباريتوقع بنك استثمار فاروس نموا في مبيعات شركة عبور لاند لتصل إلى 2.64 مليار جنيه العام الحالي، كما رجح وصول مجمل أرباح الشركة إلى 476 مليون جنيه، وصافي أرباح قيمته 370 مليون جنيه.وكانت عبور لاند أعلنت نتائجها المالية عن العام الماضي بزيادة في إيراداتها نسبتها 42% لتصل إلى ملياري جنيه،

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس نموا في مبيعات شركة عبور لاند لتصل إلى 2.64 مليار جنيه العام الحالي، كما رجح وصول مجمل أرباح الشركة إلى 476 مليون جنيه، وصافي أرباح قيمته 370 مليون جنيه.

وكانت عبور لاند أعلنت نتائجها المالية عن العام الماضي بزيادة في إيراداتها نسبتها 42% لتصل إلى ملياري جنيه، بدعم من زيادة الطلب على الجبن الأبيض، وزيادة مبيعاته إلى 97% طن العام في نفس العام.

كما وصل إجمالي أرباح الشركة إلى 475مليون جنيه بزيادة نسبتها 34%، وصافي الأرباح 243 مليون جنيه، بارتفاع نسبته 50% سنويا.

وتتوقع إدارة الشركة وفقا لمذكرة بحثية صدرت عن فاروس اليوم أن يساهم إبقائها على اسعار اللبن الخالي الدسم عند أسعار تفضيلية العام الماضي، في دعم هوامش ربحيتها بنسب تتراوح بين 23 و 24% خلال النصف الأول من العام 2018 ، دون الحاجة إلى إجراء أي زيادة سعرية جديدة.

كما قال بنك الاستثمار الاتجاه الصاعد لأسعار المواد الخام منذ مطلع العام الحالي سيدفع بالشركة في حالة استمراره إلى زيادة أسعارها ما يؤمن لها الإبقاء على هوامش ربحيتها في النصف الثاني من العام.

وارتفعت أسعارطن اللبن البودرة بنحو 22.4 نقطة مئوية، إلى 2051 دولار، كما زادت أسعار الزبد بواقع 18 نقطة مئوية لتصل إلى 5280 دولار للطن، وفقا لبنك الاستثمار.

وأوصى فاروس بزيادة الوزن النسبي لسهم عبور لاند في محفظة الاستثمار، فيما أبقى على القيمة المستهدفة للسهم عند 26.15 جنيه