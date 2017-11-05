فاروس : مبيعات بورتو جروب تتجاوز 2.5 مليار في 2017

منى عبدالباريرجح بنك استثمار فاروس تجاوز مبيعات مجموعة بورتو جروب القابضة 2.5 مليار جنيه العام الحالي، وذلك في ضوء تحقيق مبيعات قيمتها 2.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.وسجلت مبيعات بورتو جروب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2.1 مليار جنيه، بمعدل زيادة نسبته 17.6

منى عبدالباري

رجح بنك استثمار فاروس تجاوز مبيعات مجموعة بورتو جروب القابضة 2.5 مليار جنيه العام الحالي، وذلك في ضوء تحقيق مبيعات قيمتها 2.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وسجلت مبيعات بورتو جروب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2.1 مليار جنيه، بمعدل زيادة نسبته 17.6% سنويًا، بدعم من مشروعات المنزل الأول بواقع 48%، والمشروعات الساحلية بواقع 31%، والمشروعات التجارية بواقع 21%.

وخلال الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت المبيعات بنسبة 85.6% على أساس سنوي، و74.6% على أساس ربعي، لتصل إلى 995 مليون جنيه مصري.

وأوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي على سهم بورتو، والذي قدر قيمته العادلة عند مستوى 0.49 جنيه للسهم، مقارنة بمستويات تداول نحو 0.40 جنيه حاليا، أخذا في اعتباره توقعات وصول إجمالي مبيعات الشركة إلى 2.5 مليار جنيه مصري.