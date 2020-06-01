فاروس للسمسرة تؤجل خطتها للتوسع فى تعاملات الأفراد بسبب كورونا

دفعت تداعيات فيروس كورونا شركة فاروس لتداول الأوراق المالية لتأجيل خطة كانت تعتزم تنفيذها للتوسع فى تعاملات الأفراد.

وقال سيف عطية، مدير التداول بفاروس إن شركته كانت تعتزم تنفيذ خطة لزيادة تعاملات المستثمرين الأفراد العام الحالى لتصبح بين 60 و 70% من إجمالي تداولات الشركة إلا أن فيروس كورونا، وتداعياته على سوق المال حالت دون تنفيذها حتى الآن.

يتم تنفيذها عقب استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية

وتابع عطية أنه سيتم تنفيذ الخطة مباشرة عقب استقرار الأوضاع بالسوق ووضوح الرؤية.

يشار إلى أن فاروس تراجعت في تعاملات الأفراد فى مايو المنقضي للمركز الـ 12 بحصة سوقية 2%، وقيم تعاملات 292 مليون جنيه، و ذلك مقابل المركز العاشر فى أبريل بحصة سوقية 2.5% وقيم تعاملات 577 مليون جنيه.

كما تراجع ترتيبها الإجمالى بتعاملات السوق الرئيسي، وبورصة النيل، وخارج المقصورة تشمل الصفقات إلى المركز الخامس فى مايو، بتداولات 1.405 مليار جنيه وحصة سوقية قدرها 4.3%، مقارنة بالمركز 4 فى أبريل 2020 بتداولات 2.220 مليار جنيه بحصة سوقية 4.8% .

وقال عطية، إن هذا الانخفاض فى الترتيب جاء نتيجة أن شهر إبريل شهد تنفيذ عمليات خارج مقصورة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن تحرك مركز واحد لأسفل لا يمثل تراجعا، خاصة مع استحواذ الشركة على حصة كبيرة بالمؤسسات.

وجاءت فاروس بتعاملات المؤسسات فى المركز الرابع خلال شهر مايو بحصة سوقية 6.2%، وقيم تعاملات 1.113 مليار جنيه.