فاروس للاستثمار: اللوجيستيات يتصدر القطاعات المتألقة بالبورصة

المال- خاصأوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لأسهم 3 شركات بقطاع الشحن بالبورصة المصرية في ضوء الارتفاعات المتوقعة لهذه الأسهم، وبدعم من الصعود المحقق الفترة الماضية، مع توصيات بالشراء.وقال فاروس في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن قطاع اللوجيستيات يدخل دائرة القطاعات المتألقة بالبورصة المصر

المال- خاص

أوصى بنك استثمار فاروس بزيادة الوزن النسبي لأسهم 3 شركات بقطاع الشحن بالبورصة المصرية في ضوء الارتفاعات المتوقعة لهذه الأسهم، وبدعم من الصعود المحقق الفترة الماضية، مع توصيات بالشراء.

وقال فاروس في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن قطاع اللوجيستيات يدخل دائرة القطاعات المتألقة بالبورصة المصرية، وسط تصدر سهم القناة للتوكيلات الملاحية المشهد مقدرا له قيمة عادلة بواقع 20 جنيها، مع توصية بزيادة الوزن النسبي.

كما قدر بنك الاستثمار القيمة العادلة لسهم المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” عند 14 جنيها، مع توصية بزيادة الوزن النسبي، كما وضع قيمة عادلة لسهم الإسكندرية لتداول الحاويات عند 180 جنيها، وسط توصية بزيادة الوزن النسبي أيضا، كما أوصى بنك الاستثمار على عدم الدخول في أي أسهم أخرى بالقطاع.

وتشهد أسهم قطاع الشحن انتعاشة في قيمها منذ بداية العام الحالي بدعم من الأرباح المحققة من ارتفاع سعر العملة بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث شهد سهم ايجيترانس ارتفاعا نسبته 226% منذ بداية العام الحالي، وحتى جلسة أمس الثلاثاء من مستوى 4.50 جنيه، إلى 14.67 جنيه، كما ارتفع سهم القناة للتوكيلات الملاحية بنحو 100% خلال نفس الفترة من مستوى 7.98 جنيه إلى 13.98 جنيه.

