بورصة وشركات

فاروس: «كورونا» يهبط بمبيعات مدينة نصر للإسكان 35% خلال 2020

مقارنة بمبيعات 2019 البالغة 6.3 مليار جنيه.
مصطفى طلعت 1:14 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20 1:14 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20

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توقعت وحدة أبحاث بنك الإستثمار «فاروس» أن تتأثر مستويات مبيعات شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير خلال العام الحالي بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ورجحت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن تتراجع المبيعات خلال 2020 بنسبة تبلغ 35% مقارنة بمبيعات 2019 البالغة 6.3 مليار جنيه.

وقالت الورقة البحثية أنها تراجع حاليا مجموعة الافتراضات الداخلة في عملية التقييم، والتي تستند على تسييل الأراضي من خلال عمليات البيع، وتبين إمكانية تباطؤ معدلات التسييل هذا العام.

وأوصت الورقة البحثية الصادرة عن “فاروس” بزيادة الأوزان مع تحديد قيمة عادلة للسهم قدرها 8 جنيهات، علما بأن السهم يتداول على شاشات البورصة حالياً بالقرب من 2.6 جنيه.

يذكر أن شركة مدينة نصر للإسكان سجلت مبيعات بقيمة 2.5 مليار جنيه في الربع الأول 2020، بارتفاع 47.1% على أساس سنوي وبانخفاض 9.6% على أساس ربعي.

وارتفع مجمل الأرباح 23.3% سنويًا و2.5% ربعيًا إلى 582.5 مليون، وبلغ هامش مجمل الربح 63.7%، وهو أقل من معدل الربع الأول 2019 (74.5%)، والربع الرابع 2019 (74.6%).

وصعد صافي الأرباح 14.4% على أساس سنوي و2.7% على أساس ربعي إلى 380.1 مليون جنيه، مما يعكس هامش صافي ربح نسبته 41.5%، وهو يقل عن معدل الربع الأول 2019 (52.4%)، ومعدل الربع الرابع 2019 (48.6%).

وباعت الشركة قطعة أرض سكنية على مساحة 0.1 مليون متر مربع في مشروع تاج سيتي مقابل 1.1 مليار جنيه، وهو ما أعلنت عنه الشركة في الخامس من مارس الماضب وما ساهم بالنسبة الأكبر في إجمالي مبيعات الربع الأول.

ونتج عن بيع قطعة الأرض أيضًا قفزة في إيرادات الربع الأول بنسبة 44.3% سنويًا و20.1% ربعيًا إلى 914.9 مليون جنيه.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية عبر اداوت التحليل المالي والإخباري المختلفة، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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