فاروس: قانون التأمين الصحي سيدعم 3 أسهم بقطاع الصناعات الدوائية

منى عبدالباريتوقع بنك استثمار فاروس تحسن أداء أسهم 3 شركات صناعات دوائية حكومية المدرجة بسوق المال مرجعا ذلك إلى الأثر الإيجابي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على أحجام مبيعات الشركات.وقال بنك الاستثمار في تقرير بحثي حديث تلقى "المال" نسخة منه إنه من المتوقع أن يحسن تطبيق قانون التأمين الصحي

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس تحسن أداء أسهم 3 شركات صناعات دوائية حكومية المدرجة بسوق المال مرجعا ذلك إلى الأثر الإيجابي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على أحجام مبيعات الشركات.

وقال بنك الاستثمار في تقرير بحثي حديث تلقى “المال” نسخة منه إنه من المتوقع أن يحسن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل من أحجام مبيعات شركات الصناعات الدوائية، تدريجيا لأن الحكومة ستطبق هذا النظام في أكثر من محافظة مصرية.

وتوقع أن يحفز ذلك أسهم شركات الصناعات الدوائية التي تمتلكها الحكومة مثل الاسكندرية للأدوية، والقاهرة للأدوية، والعربية للأدوية، حيث إنها أسهم رخيصة وتمتلك حافزًا للصعود”.

يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضية أُعلن إطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل والذي يتضمن عدة خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد، يشمل: القضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة 6 أشهر، وإطلاق مشروع تطوير المستشفيات النموذجية بإجمالى ٤٧ مستشفى بجميع محافظات مصر والتابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

