فاروس: غبور أوتو خفضت ديونها بـ 2.4 مليار جنيه في 2017

سييل المخزون بـ 3.8 مليار جنيه في العام الماضي ساهم في تراجع الديون بنسبة 37.4% أحمد علي كشف تقرير لادارة البحوث بشركة "فاروس" عن قيام شركة "غبور أوتو" بخفض الدين العام بنسبة بلغت 37.4% خلال عام 2017 الماضي، إذ سجل بند الديون نحو 4.13 مليار جنيه في نهاية 2017 مقارنة بـ 6.6 مليار جن

سييل المخزون بـ 3.8 مليار جنيه في العام الماضي ساهم في تراجع الديون بنسبة 37.4%



أحمد علي

كشف تقرير لادارة البحوث بشركة “فاروس” عن قيام شركة “غبور أوتو” بخفض الدين العام بنسبة بلغت 37.4% خلال عام 2017 الماضي، إذ سجل بند الديون نحو 4.13 مليار جنيه في نهاية 2017 مقارنة بـ 6.6 مليار جنيه في بداية العام ذاته.

ورأت “فاروس” في تقريرها أن نجاح شركة “غبور أوتو” في تسييل مخزونها من السيارات والمركبات بواقع 3.8 مليار جنيه كان السبب الرئيسي في تخفيض الدين العام للشركة، اذ سجل بند المخزون نحو 3 مليارات جنيه مقارنة بـ 6.8 مليار جنيه في بداية العام ذاته.

وأشار تقرير فاروس الذي حصلت “المال” على نسخة منه ان محفظة القروض الخاصة بشركة “جي بي كابيتال” – الذراع الاستثماري المالي – شهدت نموًا بنسبة 8% في الربع الاخير من 2017، لتسجل 5.769 مليار جنيه، فيما حققت “جي بي كابيتال” صافي دخل قيمته 87 مليون جنيه في عام 2017، وأكدت “فاروس” ان “جي بي كابيتال” تمثل دعم رئيسي لايرادات المجموعة الأم.

وتوقعت “فاروس” ان يصل حجم مبيعات سوق سيارات الركوب الى 120 ألف سيارة في عام 2018، فيما تستهدف “غبور” حصة سوقية تقدر بـ 30%.

كما توقعت “فاروس” أن تنجح “غبور” في تحسين هوامش الربحية.

وأكدت “فاروس” أن جي بي كابيتال ما تزال الداعم الرئيسي لنمو غبور، في ظل اقتراب تطبيق “قانون استراتيجية صناعة السيارات”، و الذي سيقف بمثابة العامل الرئيسي المُحفز للنمو على مستوى خطوط الأعمال المتعلقة بصناعة السيارات، حيث من المتوقع أن يعيد ذلك هوامش مجمل الأرباح إلى متوسطها التاريخي البالغ 11%، كما سيرفع قيمتنا العادلة إلى 6.41 جنيه للسهم.

وأبقت “فاروس” على توصيتها المحايدة لسهم “غبور أوتو” خلال الفترة الراهنة، عند السعر المستهدف للسهم بـ 4.66 جنيه.