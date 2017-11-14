فاروس: غبور أوتو ترفع أسعارها بـ1% شهريا

أسماء السيد: قالت شركة "غبور أوتو" إنها بدأت الشهر الماضي في تطبيق استراتيجية جديدة متعلقة برفع أسعار مبيعاتها بنسبة 1% شهريًا بدأت منذ الشهر الماضي، وذلك من أجل دعم هوامش ربحية الشركة. وأوضحت الشركة في تصريحات منها لبحوث "فاوس"، أنها تعمل على عدة جهات من أجل زيادة هوامش ربحيتها، من بينها تمكنها م

أسماء السيد:

قالت شركة “غبور أوتو” إنها بدأت الشهر الماضي في تطبيق استراتيجية جديدة متعلقة برفع أسعار مبيعاتها بنسبة 1% شهريًا بدأت منذ الشهر الماضي، وذلك من أجل دعم هوامش ربحية الشركة.

وأوضحت الشركة في تصريحات منها لبحوث “فاوس”، أنها تعمل على عدة جهات من أجل زيادة هوامش ربحيتها، من بينها تمكنها من التفاوض على شراء مخزون أسعاره منخفضة نسبيًا، مما سيعطي مساحة لرفع السعر بالنسبة السالف ذكرها دون تأثر مبيعاتها أو حصتها السوقية، التي تسعى الشركة للوصول بها إلى 33% بنهاية هذا العام.

وأضافت الشركة، أنها تسعى لتحقيق المزيد من المبيعات على مستوى السيارات الجاهزة ذات الهامش المرتفع لتحسين ربحية الشركة.

وكشف الشركة أنها تعتزم البدء في تصنيع هيكل الدراجات النارية موديل Boxer بحلول ديسمبر 2018، وهذا سيحولها من خانة المركبات الجاهزة إلى المركبات المجمعة، لتنخفض مع هذه الخطوة الرسوم الجمركية من 30% إلى 5% حال تطبيقها.

وسجلت الإيرادات المجمعة لـ”جي بي أوتو” خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ما قيمته 12.17 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 8.9%، فيما ارتفعت مبيعات الشركة خلال هذه الفترة إلى 12,173 مليار جنيه مصري، مقارنة بمبلغ 11,174 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

ورغم ارتفاع إيرادات الشركة ومبيعاتها إلا أن ضغوط المصروفات التشغيلية وارتفاع التكاليف التمويلية تسبب في تحقيقها صافي خسارة بقيمة 444.3 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

وطرحت الشركة تقديراتها للربع الرابع من 2017، حيث تشير التقديرات إلى زيادة الهامش، مدعومًا بنمو إيرادات شركة التمويل ذات الهامش المرتفع، جي بي كابيتال، بنسبة 57% ربعيًا.