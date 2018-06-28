فاروس: عوامل محلية وعالمية تدفع المركزي لتثبيت الفائدة

منى عبدالباريتوقع بنك استثمار فاروس، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغير، باجتماع لجنة السياسات النقدية -اليوم الخميس- بضغط عوامل محلية وعالمية.وقال بنك الاستثمار، في ورقة بحثية صدرت -اليوم الخميس- إن الارتفاع المؤقت في معدلات التضخم محليا في الفترة ما بين يوليو وسبتمب

منى عبدالباري

توقع بنك استثمار فاروس، إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغير، باجتماع لجنة السياسات النقدية -اليوم الخميس- بضغط عوامل محلية وعالمية.

وقال بنك الاستثمار، في ورقة بحثية صدرت -اليوم الخميس- إن الارتفاع المؤقت في معدلات التضخم محليا في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، إضافة لبعض المؤشرات العالمية، وتشمل ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة، وارتفاع قيمة الدولار أمام سلة العملات الأخرى، وموجة البيع في الأسواق الناشئة، عوامل جميعها ستؤثر على قرار المركزي اليوم.

وتستقر معدلات الفائدة عند 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على الترتيب، منذ اجتماع البنك الأخير في مايو الماضي، والذي أقر فيه تثبيت المعدلات.

كانت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار، قالت في تصريحات سابقة لـ “المال”، إنه حال تطبيق الحكومة إجراءاتها للإصلاح الاقتصادي بنهاية يونيو الجاري سيدفع ذلك المعدلات الشهرية للتصخم لنحو 3.5% في يوليو بضغط الارتفاعات المتوقعة لأسعار الوقود، والتي تنعكس بدورها على أسعار كافة السلع الأخرى، على أن تتراجع في أغسطس وسبتمبر إلى 2% و1.5% على الترتيب.

وتطبق الحكومة المصرية برنامجًا يستهدف خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات عبر رفع الدعم تدريجياً عن الطاقة، وزيادة الإيرادات الضريبية.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، في تصريحات تلفزيونية مايو الماضي: “إن الحكومة تستهدف رفع الدعم عن المواد البترولية، خلال عامين، والتوصل لآلية تسمح بتحرك أسعارها صعودا وهبوطاً وفقاً لتغير أسعار البترول العالمية”.

وعلى صعيد سعر الفائدة رجحت السويفي بقاءها عند المعدلات الحالية في الربع الثالث من العام الحالي، فيما يتم الاتجاه للخفض بنسب تتراوح بين 2 : 3% في الربع الأخير من 2018، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أن الخفض مرتبط بمتغيرات عالمية تتمثل في موجات نزوح المستثمرين من الأسواق الناشئة، وارتفاع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد شهر مايو الماضي ارتفاعًا محليًا في سعر الدولار الأمريكي إلى 18 جنيهًا مجددًا، نتيجة الضغوط التي شهدتها العملة الخضراء مع نزوح نسبة من استثمارات الأجانب من سوق الدين بعد ارتفاع أسعار الفائدة بعدد من الأسواق الناشئة، أبرزها الأرجنتين وتركيا.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقريره عن معدلات التضخم لشهر مايو، تراجع سنوي زهاء 62% إلى 11.5% مقارنة بـ 30.9% في الشهر المقارن من العام الماضي، بينما ارتفع المعدل الشهري بواقع 0.3% في مايو مقارنة بشهر إبريل السابق.