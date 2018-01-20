فاروس: زيادة الأسهم حرة التداول لـ QNB ترفع من قيمته مستقبلا

60 جنيهاً قيمة عادلة مع توصية بزيادة الوزن النسبيمصطفى طلعتتوقع بنك الاستثمار "فاروس" أن يدفع قرار بنك قطر الوطني الأهلي "QNB"، المرتقب، بزيادة نسبة الأسهم الحرة التداول من 2.8% إلى 5% إلى إمكانية ارتفاع سعر السهم مستقبلاً.وكانت مصادر قد قالت لـ"المال"، مؤخراً، إن البنك يدرس إجراء عملية طرح خا

60 جنيهاً قيمة عادلة مع توصية بزيادة الوزن النسبي

مصطفى طلعت

توقع بنك الاستثمار “فاروس” أن يدفع قرار بنك قطر الوطني الأهلي “QNB”، المرتقب، بزيادة نسبة الأسهم الحرة التداول من 2.8% إلى 5% إلى إمكانية ارتفاع سعر السهم مستقبلاً.

وكانت مصادر قد قالت لـ”المال”، مؤخراً، إن البنك يدرس إجراء عملية طرح خاص لنسبة من أسهمه، عبر آلية الـ “book building” – وذلك بغرض رفع نسبة التداول الحر للتوافق مع قواعد القيد فى البورصة.

وكرر “فاروس”، في مذكرة بحثية حصلت عليها “المال”، توصيته بزيادة الوزن النسبي على سهم البنك عند قيمه عادلة 60 جنيها، في الوقت الذي يتداول فيه السهم بالبورصة حلياً بالقرب من 45 جنيهاً.

ويتداول “QNB” عند مضاعف قيمة دفترية 1.5 مرة، ومضاعف ربحية 6.1 مرة لعام 2018، أما على مستوى القطاع المصرفي فيبلغ متوسط القيمة الدفترية 2.0 مرة، ومتوسط مضاعف الربحية 8.9 مرة.

وأكدت المذكرة البحثية أن إجمالي القروض ارتفع إلى 6.4% في الربع الرابع مقارنة مع 4.5% في الربع الثالث نتيجة للتمويلات المقدمة إلى قطاعي الشركات (6.4%) والتجزئة (6.2%)، بالإضافة إلى نمو الودائع البنكية 10% مقارنة مع 3.4%.

وأشار “فاروس” إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة شكلت 17% من إجمالي محفظة البنك في ضوء ما استقر عليه البنك المركزي، بينما تبلغ النسبة المستهدفة 20% بحلول عام 2019.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد أصدرت قرارا فى أغسطس الماضى، ألزمت فيه الشركات المقيدة غير المتوافقة مع قواعد القيد – فيما يتعلق بنسبة التداول الحر التى يجب ألا تقل عن 5% أو عدد المساهمين البالغ حده الأدنى 300 مساهم – بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية تصل لـ 9 أشهر.