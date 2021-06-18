«فاروس»: حزمة عوامل دعمت منتجي السيراميك بالبورصة الربع الأول

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” إن الربع الأول من العام قد جاء إيجابيا بشكل كبير لمنتجي السيراميك والبلاط بالبورصة، مستفيدين من حزمة عوامل في مقدمتها قرار إعادة فتح الاقتصاد وزيادة معدلات الطلب.

وذكرت “فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن ما دعم الأداء المالي لهذه الشركات أيضًا قرارات خفض أسعار الفائدة الأساسية المتتالية، وتراجع أسعار الطاقة، ومبادرة إقراض شركات القطاع الصناعي بفائدة مخفضة.

وأكدت “فاروس” أنه هذه البداية الجيدة تمهد إلى احتمالية تسجيل نتائج قوية على مستوى العام.

وتوقعت أن تنخفض معدلات الأداء في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول نظرًا للعوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وتأثيره على معدلات الطلب والإنتاجية.

فضلا عن ارتفاع أسعار البلاستك والشحن والتعبئة، ولكن النتائج ستتحسن في باقي فترات العام بشرط ألا تحدث أي ظروف استثنائية كالتي شهدناها في 2020.

العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة

وقالت “فاروس” إن معدل صافي الدخل لشركة العز للسيراميك والبورسلين قد جاء مكتسيًا باللون الأخضر للربع الثاني على التوالي، ووصل صافي الربح إلى 39 مليون جنيه مقارنة مع 6 ملايين في الربع الأول 2021، و16 مليون في الربع الرابع 2020.

وبلغ هامش صافي الربح 11.9% ليكون أعلى معدل مسجل منذ ما يزيد عن سنتين، مقارنة مع 2.2% في الربع الأول 2020، و4.4% في الربع الرابع 2020.

وأضافت وحدة فاروس: “لا شك أن نتائج صافي الدخل تحسنت تحسنًا ملحوظًا على الأساسين الربعي والسنوي بدعم من تراجع المصروفات”.

وحققت الجوهرة إجمالي إيرادات بقيمة 324 مليون جنيه (28.9% سنويًا، و-8.3% ربعيًا) مقارنة مع 353 مليون جنيه.

وأرجعت “فاورس” الانخفاض الربعي إلى تراجع المبيعات المحلية بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 279 مليون جنيه على الرغم من زيادتها ربعيا إلى 30.5%.

وارتفعت مبيعات الصادرات أيضا على الأساسين الربعي والسنوي إلى 45 مليون جنيه، مقارنة مع 37 مليون في الربع الأول 2020، و43 مليون جنيه في الربع الرابع 2020.

وأرجعت إدارة الجوهرة زيادة المبيعات سنويًا إلى حالة التعافي من تداعيات كورونا، موضحة أن هذا التعافي عاد بالإيجاب على مستويات الأسعار والأحجام.

وبلغ صافي ديون الجوهرة 237 مليون جنيه بنهاية شهر مارس 2021، منخفضًا 24% عن المستوى المسجل بنهاية مارس 2020 عند 310 ملايين جنيه، ومنخفضًا بنسبة 23% عن المستوى المسجل في شهر ديسمبر 2020 عند 309 مليون جنيه.

ليسيكو – مصر

قالت “فاروس” إن صافي خسائر شركة ليسيكو- مصر الربع الأول قد انخفض أسفل الحد المسجل في العام الماضي، إذ وصل إلى 17 مليون جنيه في الربع الأول 2021 مقارنة مع 72 مليون في الربع الأول 2020 (-76.7% سنويًا) ومقارنة مع 30 مليون جنيه في الربع الرابع 2020 (-44.2%).

وبلغ هامش صافي خسائر ليسيكو (-2.8%) مقارنة مع (-14.5%) في الربع الأول 2020، و(-4.9%) في الربع الرابع 2020.

وقالت “فاورس” إن الإدارة أرجعت تراجع صافي الخسائر إلى تسجيل أرباح استثنائية بقيمة 13.1 مليون جنيه، بعدما أسقطت عقود الغاز الجديدة بعض الغرامات والرسوم الإضافية الناتجة عن الاستخدام المفرط في السنوات الماضية.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 601 مليون جنيه، مرتفعًا 20.9% سنويًا مقارنة مع 497 مليون جنيه في الربع الأول 2020، ومرتفعًا 9.6% ربعيًا مقارنة مع 615 مليون جنيه في الربع الرابع 2020.

ونتج ارتفاع إجمالي الإيرادات عن تحسن كل من مستويات الأحجام والأسعار على مستوى أنشطتها الإنتاجية الثلاثة.

ووصلت ايرادات نشاط إنتاج الأدوات الصحية – إلى 346 مليون جنيه، مرتفعة 17.3% سنويًا بدعم من ارتفاع الأحجام المباعة (23.7%)، الأمر الذي قابله انخفاض متوسط أسعار البيع بواقع 5.2%.

على أساس ربعي، شهدت الأحجام المباعة ارتفاعًا هامشيًا نسبته 2.4% ربعيًا، كما حققت زيادة على مستوى الأسعار بنسبة 1.1%.

وصلت إيرادات نشاط إنتاج البلاط – إلى 216 مليون جنيه، بزيادة 23.5% سنويًا بدعم من ارتفاع الأحجام المباعة بنسبة 23.7%، في حين أن متوسط أسعار البيع انخفضت 0.2%.

وانخفض صافي دين ليسيكو بنسبة 2% إلى 706 مليون جنيه، مقارنة مع 721 مليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2020.

وتتوقع إدارة ليسيكو أن تتراجع مؤشرات أداء أنشطتها في الربع المقبل، كما تتوقع أيضًا زيادة الخسائر للعوامل الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وتأثيرها على معدلات الطلب والإنتاج.. فضلا عن ارتفاع أسعار البلاستك والتعبئة والشحن المرتقب زيادتها خلال الربع، حيث إن هذه الزيادات متوقع لها أن ترفع مصروفات قطاعي إنتاج الأدوات الصحية والبلاط بنسبة 5%.