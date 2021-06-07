«فاروس»: تُرجح تسجيل «سوديك» مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه بنهاية 2021

توقعت بحوث بنك الاستثمار “فاروس”، تحقيق شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك” مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي 2021.

وقالت “فاورس” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، إن تقديراتها البالغة 8 مليارات جنيه ترتفع بحوالي 7.7% عن مستوى المبيعات الذي حققته الشركة خلال 2020.

فيما لفتت أنه ينخفض بمعدل 9.4% مقارنة بمستهدفات الشركة للعام الحالي البالغة 8.8 مليار جنيه، وأبقت “فاروس” على زيادة الأوزان النسبية على السهم بقيمة عادلة 18.51 جنيه.

وحققت “سوديك” مبيعات بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، بصعود 114% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 .

وأوضحت “فاروس” في تقريرها البحثي أن أجدد مشروعات الشركة في غرب القاهرة “كارميل” ساهم بنسبة 35% في مبيعات الربع الأول 2021، لتصل نسبة مشروعات غرب القاهرة في المبيعات إلى 62%، أما مشروعات شرق القاهرة، شكلت 38.0% من المبيعات.

وأشارت إلى أن معدل إلغاء المبيعات بلغ 8% من مبيعات الربع الأول 2021، مقارنة مع 22% في الربع الأول 2020.