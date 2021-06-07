بورصة وشركات

«فاروس»: تُرجح تسجيل «سوديك» مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه بنهاية 2021

بصعود 7.7% مقارنة بما حُقق خلال 2020
أسماء السيد 8:05 م, الأثنين, 7 يونيو 21 8:05 م, الأثنين, 7 يونيو 21

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توقعت بحوث بنك الاستثمار “فاروس”، تحقيق شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك” مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي 2021.

وقالت “فاورس” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه، إن تقديراتها البالغة 8 مليارات جنيه ترتفع بحوالي 7.7% عن مستوى المبيعات الذي حققته الشركة خلال 2020.

فيما لفتت أنه ينخفض بمعدل 9.4% مقارنة بمستهدفات الشركة للعام الحالي البالغة 8.8 مليار جنيه، وأبقت “فاروس” على زيادة الأوزان النسبية على السهم بقيمة عادلة 18.51 جنيه.

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 وحققت “سوديك” مبيعات بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، بصعود 114% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020 .

وأوضحت “فاروس” في تقريرها البحثي أن أجدد مشروعات الشركة في غرب القاهرة “كارميل” ساهم بنسبة 35% في مبيعات الربع الأول 2021، لتصل نسبة مشروعات غرب القاهرة في المبيعات إلى 62%، أما مشروعات شرق القاهرة، شكلت 38.0% من المبيعات.

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وأشارت إلى أن معدل إلغاء المبيعات بلغ  8% من مبيعات الربع الأول 2021، مقارنة مع 22% في الربع الأول 2020.

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بقلم أسماء السيد

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