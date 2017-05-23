فاروس تُبقي على القيمة العادلة لسهم دومتي عند 10.12 جنيه

منى عبد الباري أبقى مركز أبحاث بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم "دومتي" للصناعات الغذائية عند مستوى 10.12 جنيه للسهم مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم. وأشار تقرير فاروس إلى أن الحصة السوقية لدومتي ارتفعت بنسبة 3% في الربع الأول، في الوقت الذي تراجعت فيه السوق ككل بنسبة 20%. وقال ا

منى عبد الباري

أبقى مركز أبحاث بنك استثمار فاروس على القيمة العادلة لسهم “دومتي” للصناعات الغذائية عند مستوى 10.12 جنيه للسهم مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم.





وأشار تقرير فاروس إلى أن الحصة السوقية لدومتي ارتفعت بنسبة 3% في الربع الأول، في الوقت الذي تراجعت فيه السوق ككل بنسبة 20%.

وقال التقرير إن أرباح الشركة في الربع الأول ارتفعت بشكل جزئي بنسبة 1.8% نتيجة زيادة أسعار العبوات الكرتونية بنسبة 14%، و23% في أسعار العصير.

كانت إدارة دومتي قد أعلنت أن الزيادات السعرية التي تمّت خلال الربع الثاني من 2017 سوف تنعكس على الربحية في الربع الثاني من العام والفترة التي تليه.

وقال محمد عمر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة دومتي، في بيانٍ صدَر، اليوم، إن الشركة ما زالت تعالج التداعيات السلبية لتحرير سعر الصرف، وإن التحسن بدأ يظهر على هامش الربح الإجمالي في الربع الأول، والذي ارتفع بنحو 18.5%، وذلك نتيجة زيادة أسعار البيع.

وسجلت أسعار البيع في في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأخير ارتفاعًا نسبته 14% في الجبن الأبيض المعبأ في عبوات كرتونية، و37% للجبن الأبيض المعبأ في عبوات بلاستيكية.

وأكد الدماطي أن الشركة تنتهج سياسة لاستعادة هوامش الربحية تدريجيًّا لمعدلاتها السابقة خلال الفترة المقبلة من خلال الزيادات السعرية التي تمت في شهري مايو وأبريل والتركيز على اللبن الخام بما يحسِّن الربحية ويقلل الاعتماد على الموارد الدولارية.