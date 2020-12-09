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«فاروس» : توقعات بتباطؤ التضخم خلال نوفمبر

ليصل معدل التضخم على أساس شهري 0.2%
‫محمود الصباغ‬‎ 1:36 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20 1:36 م, الأربعاء, 9 ديسمبر 20

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توقعت رضوي السويفي رئيس قسم البحوث بفاروس، تباطؤ معدل التضخم خلال شهر نوفمبر، في إجمالي مصر على أساس شهري إلى 0.2٪ مقارنة بذروة العام عند 2.3٪ في أكتوبر.

وأشارت رئيس قسم البحوث  في تصريحات صحفية إلي انه يمكن أن يرتفع التضخم على أساس سنوي إلى 5.3٪ مقابل 4.6٪ في أكتوبر.

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كما توقعت السويفي أن يسير التضخم في المناطق الحضرية في مصر على نفس النمط، متباطئا على أساس شهري إلى 0.3٪ مقارنة بـنحو 1.8٪ في أكتوبر ، لكنه يرتفع إلى 5.1٪ على أساس سنوي مقارنة بنسبة 4.5٪ في أكتوبر.

ومن المتوقع أن ينتهي التضخم في حضر مصر في عام 2020 بمتوسط 5.0٪ على أساس سنوي.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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