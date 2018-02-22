فاروس توصي مساهمي البورصة بزيادة وزن بورتو في المحفظة

أحمد علي أوصت إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، بزيادة الوزن النسبي لسهم "بورتو" بقيمة عادلة بلغت 0.47 جنيه للسهم، عقب ارتفاع مبيعات مجموعة "بورتو القابضة" في الربع الرابع من 2017 لتسجل 579 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 76.5%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وسج

أحمد علي





أوصت إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، بزيادة الوزن النسبي لسهم “بورتو” بقيمة عادلة بلغت 0.47 جنيه للسهم، عقب ارتفاع مبيعات مجموعة “بورتو القابضة” في الربع الرابع من 2017 لتسجل 579 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 76.5%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وسجلت “بورتو” مبيعات بقيمة 2.7 مليار جنيه خلال عام 2017 الماضي، بنسبة ارتفاع قدرها 26.9% على عام 2016، وأشارت “فاروس” إلى أن المبيعات المحققة تخطت توقعاتها البالغة 2.6 مليار جنيه.

وأوضحت “فاروس”، في بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه، أن ميزانية “بورتو” تعكس وجود صافي دين بسيط، إذ سجلت صافي دين بنهاية العام قدره 20.9 مليون جنيه، مقارنة بـ60.5 مليون جنيه في الشهور التسعة الأولى من العام نفسه، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الحسابات المدينة إلى 791.9 مليون جنيه بنهاية عام 2017.

وأظهرت نتائج أعمال “بورتو القابضة”، خلال العام الماضي، تحقيقها صافي ربح قدره 245.534 مليون جنيه، مقارنة بـ117.507 مليون جنيه في 2016، بنسبة نمو قدرها 108.9%.