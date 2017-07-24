فاروس توصي بشراء أسهم 4 بنوك

منى عبدالباريأوصى بنك استثمار فاروس، بشراء أسهم 4 بنوك خلال جلسة اليوم، وهي: سهم البنك الأهلي القطري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك تنمية الصادرات، وبنك البركة.ورجح فاروس في تقرير توقعاته لجلسة اليوم الإثنين، أن تواجه أسهم قطاع البنوك بالبورصة بعض الضغوط بعد صدور قانون البنوك الجديد، وأن تتيح هذه



منى عبدالباري

أوصى بنك استثمار فاروس، بشراء أسهم 4 بنوك خلال جلسة اليوم، وهي: سهم البنك الأهلي القطري، وبنك التعمير والإسكان، وبنك تنمية الصادرات، وبنك البركة.

ورجح فاروس في تقرير توقعاته لجلسة اليوم الإثنين، أن تواجه أسهم قطاع البنوك بالبورصة بعض الضغوط بعد صدور قانون البنوك الجديد، وأن تتيح هذه الضغوط فرص جذابة لدخول السوق والشراء.

وكان البنك المركزي أصدر الأسبوع الماضي المسودة الأولية للقانون الجديد للجهاز المصرفي والذي جاء في 170 مادة، موزعة على 6 أبواب، ومرفقة بمقارنة مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر عام 2003.

وتضمنت مسودة القانون الجديد توسيع مظلة رقابة البنك المركزي لعدد كبير من الشركات، ومضاعفة رسوم التراخيص والرقابة 10 مرات، والسماح بالتجديد لإدارات البنوك العامة مرة واحدة فقط.