فاروس توصي بزيادة الوزن النسبي لسهم طلعت مصطفى

مصطفى طلعتأبقى بنك الاستثمار فاروس على توصيته بزيادة الوزن لسهم شركة طلعت مصطفى القابضة عند قيمة عادلة 16.50جنيه للسهم، مدعومة بالمساحة التجارية المتوافرة في مدينتي المقامة على مساحة 3.5 مليون متر مربع.وقال البنك، في ورقة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، إن ارتفاع عدد الوحدات المسلمة صعد بإ

مصطفى طلعت

أبقى بنك الاستثمار فاروس على توصيته بزيادة الوزن لسهم شركة طلعت مصطفى القابضة عند قيمة عادلة 16.50جنيه للسهم، مدعومة بالمساحة التجارية المتوافرة في مدينتي المقامة على مساحة 3.5 مليون متر مربع.

وقال البنك، في ورقة بحثية حصلت “المال” على نسخة منها، إن ارتفاع عدد الوحدات المسلمة صعد بإيرادات الشركة إلى 2.4 مليار جنيه، بنمو 133.5%، خلال الربع الثالث من 2017، كما ارتفع مجمل الربح إلى 749.2 مليون، بزيادة قدرها 105.9%.

وأشار إلى أن المبيعات ارتفعت في الربع الثالث بنسبة 316%، لتسجل 4.4 مليار جنيه، بمعدل نمو مقداره 2.5 مرة مقارنة بالربع الثالث من 2016، و4.1 مرة مقارنة بالربع الثاني من 2017، موضحة أن المبيعات السكنية فى مدينتي شكلت النصيب الأكبر من إجمالي المبيعات.

يشار إلى أن “طلعت مصطفى” أعلنت، اليوم، الخميس، عن نتائج أعمالها عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ حققت أرباحاً بلغت 1.05 مليار جنيه، مقابل 616.3 مليون في الفترة المقارنة.