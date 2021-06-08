بورصة وشركات

«فاروس» توصي بزيادة الأوزان النسبية على سهم «التعمير والإسكان» بقيمة عادلة 59.14 جنيه

يتداول السهم عند مضاعف ربحية مقداره 2.9 مرة
أسماء السيد 6:32 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21 6:32 م, الثلاثاء, 8 يونيو 21

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أوصت بحوث شركة “فاروس” بزيادة الأوزان النسبية على سهم بنك “التعمير والإسكان” في البورصة المصرية، وحددت القيمة العادلة للسهم عند 59.14 جنيه .

وقالت “فاروس” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منه: إنها ترى أداء سعر السهم يعيقه التوجه الاستثماري المزدوج بين الأنشطة المصرفية وأنشطة الاستثمار العقاري، خاصة في ظل غموض موقف تجزئة السهم، وعدم إمكانية تحققه في الوقت الحالي.

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يتداول السهم عند مضاعف ربحية مقداره 2.9 مرة، ومضاعف قيمة دفترية 0.5 مرة، لعام 2021.. ويبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 17% مع توقع انخفاض صافي دخل 2021 بنسبة 13% (مع العلم أن هذه النسبة تقدير متحفظ في ضوء توقعات الإدارة بارتفاع صافي الدخل بنسبة 11%).

وأضافت “فاروس” في تقريرها أن صافي الدخل المستقل للبنك سجل 620 مليون جنيه في الربع الأول 2021 بزيادة 65% ربعيًا، و1% سنويًا.

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وأرجعت هذه الزيادة الربعية القوية إلى زيادة الدخل من غير الفائدة لتوزيعات الأرباح من الشركات التابعة والشقيقة،  وانخفاض المصروفات التشغيلية، وسياسة عكس المخصصات، وتراجع معدل الضريبة الفعلي. 

وأوضحت أن ما أعاق نمو حركة نمو صافي الدخل على أساس سنوي هو انخفاض معدل عكس المخصصات وارتفاع معدل الضريبة الفعلي خلال الربع المقارن.

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بقلم أسماء السيد

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