فاروس توصي بجني الأرباح على الأسهم والدخول أثناء الانخفاضات

مصطفى طلعت قالت بحوث شركة "فاروس" للاستثمارات المالية، إن الضعف لا زال يخيم على أداء البورصة المصرية، ما يستلزم جني بعض الأرباح أثناء الارتدادات لأعلى، كذلك تحديد توقيت بناء أي مركز شرائي بتعقل، بالإضافة إلى الدخول فقط عند الانخفاضات. وسلطت "فاروس"، في تقرير صادر عنها صباح، اليوم الأحد



مصطفى طلعت

قالت بحوث شركة “فاروس” للاستثمارات المالية، إن الضعف لا زال يخيم على أداء البورصة المصرية، ما يستلزم جني بعض الأرباح أثناء الارتدادات لأعلى، كذلك تحديد توقيت بناء أي مركز شرائي بتعقل، بالإضافة إلى الدخول فقط عند الانخفاضات.

وسلطت “فاروس”، في تقرير صادر عنها صباح، اليوم الأحد، الضوء على أسهم راية لخدمات مراكز الاتصالات، والقابضة المصرية الكويتية، وأوراسكوم للفنادق والتنمية، والوطنية لمنتجات الذرة، ودايس، وأسمنت بورتلاند طرة، وأوراسكوم كونستراكشون ليميتد، والقاهرة للدواجن، وعبور لاند، وجهينة.

وعلى مستوى الأسهم القيادية، أوصت بزيادة الوزن على أسهم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، والمالية والصناعية المصرية، وهيرميس، والقابضة المصرية الكويتية، وسيدي كرير، والسويدي، ودومتي، وجهينة، والشرقية للدخان، وغبور، وإم إم جروب، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، وجلوبال تيلكوم، وراية القابضة، وأسهم التطوير العقاري (مصر الجديدة، ومدينة نصر، وطلعت مصطفى، وبالم هيلز، والسادس من أكتوبر، وإعمار، وأوراسكوم للفنادق).

وعلى مستوى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أوصت بزيادة الوزن على أسهم الرعاية الصحية (القاهرة للأدوية، والعربية للأدوية، والأسكندرية للأدوية، وأكتوبر فارما)، وأسهم الطباعة والتغليف (يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة، والأهرام للطباعة والتغليف، والشروق الحديثة)، والخدمات اللوجستية ( القناة للتوكيلات الملاحية)، وبعض أسهم العقارات (القاهرة للإسكان، والمتحدة للإسكان، وزهراء المعادي للاستثمار، والشمس للإسكان)، فضلا عن بعض أسهم البنوك (مصرف أبو ظبي، وبنك تنمية الصادرات، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك الكويت الوطني).

يشار إلى أن البورصة أنهت الأسبوع الماضي بخسائر جماعية لمؤشراتها، إذ تراجع المؤشر الرئيسي “ايجي اكس 30” بنسبة 3.5% إلى مستوى 13847 نقطة، كما خسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه.