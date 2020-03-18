«فاروس» توصى متعاملى البورصة بالتركيز على ربحية الشركات وتختار قائمة بأفضل الأسهم

أوصت شركة فاروس المالية القابضة المتعاملين فى البورصة المصرية بالتركيز على الشركات الرابحة و اتباع سياسات انتقائية فى الوقت الحالى واختارت فعليا مجموعة من الأسهم التى اعتبرتها الأفضل.

جاءت توصيات «فاروس» فى خضم موجة هبوطية كاسحة تضرب البورصة المصرية و كل أسواق المال فى العالم بتأثير حالة الفزع المسيطرة بسبب انتشار فيروس كورونا فى دول عديدة.

وجاء فى مقدمة الأسهم التى اختارتها «فاروس» سهم البنك التجارى الدولى الذى يسجل قاعا جديدة، وسهم المجموعة المالية هيرميس الذى يتداول أقل من سعره فى عام 2008 علما بأن الأول أغلق تعاملاته أمس مسجلا 59.4 جنيه مرتفعا 0.93 % أما الثانى فتراجع بنحو %9.9 مغلقا على 8.03 جنيه.

واختارت الشركة من قطاع العقارات الذى انخفضت أسعاره بشدة سهمى «سوديك» و «بالم هيلز» قائلة إن ملاك الأراضى فى أزمة.

وضمت قائمة فاروس المفضلة سهم الشرقية للدخان أيضا والقابضة المصرية الكويتية وأبو قير للأسمدة و مجموعة مستشفيات كليوباترا و السويدى إليكتريك.

كما اختارت قائمة أخرى للأسهم التى تراجعت بشدة خلال الأيام المنقضية إلا أنها تفتقر للسيولة وهى «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية، و بنك تنمية الصادرات، و«المالية والصناعية»، ومدينة نصر للإسكان، وأوراسكوم كونستراكشون، و«إيبيكو» ، و راية لخدمات الاتصالات.

وقالت إن قطاع الاتصالات ينتظر محفزات فى حين أن قطاع النقل ربما تنخفض أسعار أسهمه أكثر، أما قطاع الأغذية فأكدت أنه جذاب بطبيعته وليس بسبب أسعار أسهمه.

وتراجعت البورصة المصرية %2.4 أمس ليغلق مؤشرها الرئيسى «EGX30» عند 9201 نقطة وبذلك تسجل البورصة نسبة هبوط إجمالية منذ مطلع العام بنحو %34.09.