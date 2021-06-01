بورصة وشركات

«فاروس» تهيمن على ثلث تعاملات الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية العام

بقيمة تداول 18.3 مليار جنيه
أسماء السيد 9:08 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21 9:08 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

هيمنت شركة “فاروس لتداول الأوراق المالية” على ثلث تعاملات الأجانب في البورصة المصرية، خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 33.6% ، لتأتي في الصدارة بقيمة تداول 18.3 مليار جنيه .

وجاءت “المجموعة  المالية” وصيفًا بنسبة 21.1% وحققت تداولات بقيمة 15.8 مليار جنيه، تلاها ” التجاري الدولي” بحصة سوقية 13.9% وبقيمة تداول 7.5 مليار جنيه، ثم “أرقام لتداول الاوراق المالية” و “بلتون” .

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق جلسة الأحد على صعود جماعي بدفع مشتريات المصريين والعرب

يُذكر أن “المجموعة المالية” و “فاروس” هيمنان على 53% من تعاملات المؤسسات بتلك الفترة أيضًا .

وخلال شهر مايو الماضي فقط، جاءت “المجموعة المالية” في صدارة  ترتيب شركات السمسرة في البورصة، بحصة سوقية 13.5% وبقيمة تداول 7.3 مليار جنيه، وجاءت “هيرمس للوساطة” وصيفًا بحصة سوقية 9.5% وبقيمة تداول 5.1 مليار جنيه .

اقرأ أيضا  القاهرة للاستثمار ترفع حصتها في شركتين مرتبطتين بقيمة 58.2 مليون جنيه

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على ارتفاعات جماعية محدودة، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10309 نقاط، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% إلى 2278 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% إلى 3215 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أسماء السيد

ملف الكاتب أسماء السيد

اقرأ أيضاً

«المجموعة المالية» و «فاروس» يهيمنان على 53% من تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية خلال 5 شهور

أسماء السيد 9:09 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21

المجموعة المالية تقتنص تعاملات السمسرة بالبورصة خلال مايو

مصطفى طلعت 8:31 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21

المجموعة المالية تتربع على عرش السمسرة خلال 5 شهور

مصطفى طلعت 8:30 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21

الرئيس التنفيذى:«IDH» تخطط لاختراق أسواق آسيا والشرق الأوسط ..وتتوسع محليا عبر إضافة 35 فرعا سنويا

مصطفى طلعت 7:24 ص, الثلاثاء, 1 يونيو 21

الأسهم الأوروبية تتراجع الأثنين في تعاملات خفيفة بسبب العطلات

أيمن عزام 10:20 م, الأثنين, 31 مايو 21

أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 31-5-2021

مصطفى طلعت 5:57 م, الأثنين, 31 مايو 21