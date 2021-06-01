«فاروس» تهيمن على ثلث تعاملات الأجانب في البورصة المصرية منذ بداية العام

هيمنت شركة “فاروس لتداول الأوراق المالية” على ثلث تعاملات الأجانب في البورصة المصرية، خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 33.6% ، لتأتي في الصدارة بقيمة تداول 18.3 مليار جنيه .

وجاءت “المجموعة المالية” وصيفًا بنسبة 21.1% وحققت تداولات بقيمة 15.8 مليار جنيه، تلاها ” التجاري الدولي” بحصة سوقية 13.9% وبقيمة تداول 7.5 مليار جنيه، ثم “أرقام لتداول الاوراق المالية” و “بلتون” .

يُذكر أن “المجموعة المالية” و “فاروس” هيمنان على 53% من تعاملات المؤسسات بتلك الفترة أيضًا .

وخلال شهر مايو الماضي فقط، جاءت “المجموعة المالية” في صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة، بحصة سوقية 13.5% وبقيمة تداول 7.3 مليار جنيه، وجاءت “هيرمس للوساطة” وصيفًا بحصة سوقية 9.5% وبقيمة تداول 5.1 مليار جنيه .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على ارتفاعات جماعية محدودة، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر egx30 الرئيسي بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 10309 نقاط، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.15% إلى 2278 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% إلى 3215 نقطة.