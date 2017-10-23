فاروس تقتحم نشاط الاستثمار المباشر

❐ تيمور: حصلنا على رخصتى تمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى ❐ شكرى: «ذراع الخليج» يركز على الاستشارات ويخطط لاستقطاب مؤسسات وصناديق عالميةدبى ـ خاصتستعد شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، للبدء فى مزاولة نشاط الاستثمار المباشر، خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطتها لتقديم جم

❐ تيمور: حصلنا على رخصتى تمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى

❐ شكرى: «ذراع الخليج» يركز على الاستشارات ويخطط لاستقطاب مؤسسات وصناديق عالمية

دبى ـ خاص

تستعد شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، للبدء فى مزاولة نشاط الاستثمار المباشر، خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار خطتها لتقديم جميع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد علوى تيمور، الرئيس التنفيذى للشركة، أنها تستهدف من النشاط الجديد، الاستثمار فى شركات قائمة تتراوح أحجامها بين 500 مليون، ومليار جنيه.

وأشار على هامش افتتاح مقر شركة «فاروس جلف ليميتد» – التابعة، بمدينة دبى، أمس الأحد، إلى أنه سيتم تركيز نشاط الاستثمار المباشر على قطاعات التجزئة، والأدوية، والأغذية، والتعليم، وغيرها من الأنشطة التى تستفيد من التعداد السكانى.

ولفت إلى أن شركته لا تستهدف اقتناص حصص حاكمة بالشركات التى سيتم الاستثمار بها، متابعا أن آجل الاستثمار سيتراوح بين 3 و 5 سنوات، على أن يتم التخارج عبر عمليات طرح فى البورصة، أو الدمج أو البيع لمستثمر خارجى.

وأكد أن مساهمة فاروس القابضة نفسها فى أى شركة، ستتراوح بين 1 إلى 2 مليون دولار، بخلاف حصص من سوف تجذبهم من مستثمرين.

فى السياق ذاته، أشار الرئيس التنفيذى لفاروس، إلى حصول الأخيرة على رخصتى التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى، مشيرا إلى أنها تسير فى الوقت الحالى فى إجراءات تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، على أن يبدأ نشاطها خلال الربع الأول من 2018.

وأوضح أن رأس المال المدفوع لشركة التمويل متناهى الصغر يبلغ 15 مليون جنيه، ممول من فاروس، مرجحا إدخال مساهمين أخرين فى رأس المال، بعد فترة من بدء التشغيل الفعلى.

وأشار إلى أنه لم يتم اختيار الإدارة التنفيذية لشركة التمويل، لافتا إلى أنها لن تحمل اسم فاروس، وسيتم اختيار الإسم بحيث يتناسب مع طبيعة النشاط.

وفيما يتعلق بشركة التأجير التمويلى، استبعد بدء عملها فى الوقت الحالى، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال إسماعيل شكرى، الرئيس التنفيذى لشركة فاروس جلف ليميتد، إن عملها سيقتصر على نشاط بنوك الاستثمار، وتحديداً ما يتعلق بالاستشارات المالية.

وأوضح أن الشركة الجديدة تستهدف استقطاب المؤسسات الدولية، وصناديق الاستثمار العالمية، بالإضافة إلى المستثمرين العرب والخليجيين، للاستثمار فى الشركات المصرية، أو تقديم خدمات إعادة الهيكلة المالية، لعملاء خليجيين.

يذكر أن شركة فاروس المالية القابضة، لديها عدة أذرع فى السوق المحلية، تعمل فى نشاط السمسرة، وإدارة الأصول والاستشارات المالية.