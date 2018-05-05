فاروس: تعيين نهى الغزالي لقيادة فريق الترويج وتغطية الاكتتاب

المال ـ خاص:أعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية عن انضمام نهى الغزالي إلى فريق عمل الشركة بمنصب العضو المنتدب لشركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وبدأت مهامها بالشركة يوم 2 مايو 2018 وتحل محل السيد شريف عبد العال.وأعرب السيد علوي تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفي

المال ـ خاص:

أعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية عن انضمام نهى الغزالي إلى فريق عمل الشركة بمنصب العضو المنتدب لشركة فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وبدأت مهامها بالشركة يوم 2 مايو 2018 وتحل محل السيد شريف عبد العال.

وأعرب السيد علوي تيمور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة، عن سعادته بانضمام السيدة نهى الغزالي إلى فريق العمل في هذه المرحلة الهامة من مسيرة فاروس، مؤكدا ثقته فيها لقيادة فريق عمل ترويج وتغطية الاكتتاب.

وقال السيد علاء العفيفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المشارك بشركة فاروس القابضة: “إنني سعيد جداً بانضمام السيدة نهى إلى فاروس واتطلع إلى العمل معها وإلى قيادتها فريق العمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات والانطلاق به إلى آفاق جديدة من الكفاءة والحرفية لخدمة صناعة الخدمات المالية في السوق المصري والإقليمي”.



وتتمتع السيدة نهى الغزالي بخبرة تفوق 10 عاماً في قطاع الخدمات المالية وبنوك الاستثمار، حيث كانت قبل انضمامها لفاروس المدير التنفيذي لشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار. كما شغلت عدة مناصب بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، بدءاً من محللة مروراً بكبير المحللين، ومساعد نائب الرئيس ووصولاً إلى المدير التنفيذي للخدمات المصرفية الاستثمارية وعضو مجلس الإدارة بشركة إتش سي للسمسرة.



وقادت السيدة نهى الغزالي وشاركت في إنهاء 15 صفقة تصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار، وقدمت العديد من الاستشارات في مجموعة من عمليات الاستحواذ وبيع وزيادة رأس المال والاكتتابات العامة الثانوية فضلاً عن إعادة هيكلة الشركات. وتشمل الصفقات الناجحة التي قادتها السيدة الغزالي مجموعة من القطاعات بما في ذلك الأدوية، والخدمات المصرفية والمالية، والتعبئة، والأغذية والمشروبات.

والسيدة نهى الغزالي تحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدنبرة لإدارة الأعمال بجامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة.