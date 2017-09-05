فاروس تعرض إدارة توفيق أوضاع الحفر الوطنية

أسماء السيد بدأت بعض الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد فى البورصة، اتخاذ إجراءات بصدد توفيق الأوضاع، عقب صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا يوجب شطب الشركات غير المستوفية لأحد شروط الإدراج، ومن ضمنها شركة الحفر الوطنية والقومية للأسمنت. وكشف مصدر بشركة «الحفر الوطنية»،

أسماء السيد

بدأت بعض الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد فى البورصة، اتخاذ إجراءات بصدد توفيق الأوضاع، عقب صدور قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا يوجب شطب الشركات غير المستوفية لأحد شروط الإدراج، ومن ضمنها شركة الحفر الوطنية والقومية للأسمنت.

وكشف مصدر بشركة «الحفر الوطنية»، أنها تلقت عرضا من شركة «فاروس» المالية القابضة لتولى إدارة طرح حصة من أسهم الشركة فى البورصة، بغرض التوافق مع قواعد القيد، فضلا عن عروض من شركات استشارات مالية أخرى، فضل عدم ذكر أسمائها، وجار المفاضلة بين العروض.

تجدر اﻹشارة إلى أن نسبة التداول الحر بشركة «الحفر الوطنية» معدومة، إذ إن إجمالى أسهم الشركة مملوك بالكامل ﻷحمد رشاد، رئيس مجلس إداراتها، وعائلته، بعدما قاموا بالاستحواذ على %61 من أسهم الشركة خلال الشهر الماضى، لترتفع حصتهم بذلك إلى %100، كما أن أسهم الشركة لم تشهد تداولا منذ عام 2016.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته دعت لعقد جمعية عامة غير عادية الشهر المقبل لتحديد النسبة التى سيتم طرحها.

وقال أحمد مصطفى، رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المالكة لنسبة %95.024 من أسهم «القومية للأسمنت»، انها طرحت %0.02 من أسهمها بـ«القومية» فى البورصة المصرية مطلع الشهر الحالى، وذلك لاستكمال نسبة الـ%5 للحد الأدنى لنسبة التداول الحر المنصوص عليها بقواعد القيد.

وأضاف لـ«المال»، أن الشركة لم تقم بتعيين مستشار مالى لتحديد القيمة العادلة للسهم، لصغر حجم النسبة المطروحة، وقد تم البيع بسعر السوق.

وفى سياق متصل، قال عادل مراد، مدير علاقات المستثمرين بشركة «الوادى للاستثمار السياحى» المالكة لـ%30.35 من أسهم «جولدن كوست للاستثمار السياحى»، انها لم تتلق أى مخاطبات من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عدم التوافق مع قواعد القيد ويبلغ رأس مال الشركة 40 مليون جنيه فى حين أن الحد الأدنى بقواعد القيد 50 مليون جنيه.

تجدر اﻹشارة إلى أن شركة «دايس» للملابس الجاهزة تنتهى حاليًا من توفيق أوضاعها عبر زيادة رأسمالها المصدر من 28 مليون جنيه إلى 53 مليون جنيه، على أن يقتصر الاكتتاب لصالح 3 من المساهمين هم: الشركة الوطنية للمنسوجات، وناجى سمير توما، وماجد سمير توما، وذلك بقيمة 14 مليون سهم، و5.5 مليون سهم، و5.5 مليون سهم بالترتيب، دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين وبموافقة %100 من مساهمين الشركة.

كما صرحت شركة «سامكريت مصر» لـ«المال» فى وقت سابق، أنها دعت لانعقاد جمعية عمومية خلال أكتوبر المقبل للنظر فى توفيق أوضاعها، فيما انتهت شركة «اﻹسكندرية للحاويات» من تقييم السهم تمهيدًا لطرح نسبة من أسهمها فى البورصة، وجار السير فى باقى الإجراءات.