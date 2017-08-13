فاروس تضع 11 سهماً بالبورصة تحت المجهر

المال – خاص: توقعت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، تحركات ايجابية لعدد 11 سهما، مقيداً بالبورصة المصرية، خلال تداولات الفترة المقبلة. وأوصت "فاروس"، في ورقة تحليل فني صادرة اليوم، بشراء سهم بنك أبو ظبي الإسلامي، ليتحرك بإتجاه القيمة العادلة له عند 12.60 جنيه مدعوما بإعلان



المال – خاص:



توقعت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، تحركات ايجابية لعدد 11 سهما، مقيداً بالبورصة المصرية، خلال تداولات الفترة المقبلة.

وأوصت “فاروس”، في ورقة تحليل فني صادرة اليوم، بشراء سهم بنك أبو ظبي الإسلامي، ليتحرك بإتجاه القيمة العادلة له عند 12.60 جنيه مدعوما بإعلان نتائج الربع الثاني من العام الحالي.

وتوقعت الشركة أن يشهد سهم بنك الإسكان والتعمير هدوء في الأداء عند مستوى 59 جنيه، وبنك البركة عند 16.50 جنيه، وبنك تنمية الصادرات عند 24 جنيه.

وقالت إن أسهم السلع الاستهلاكية تحمل فرصاً للصعود، وعلى رأسها القاهرة للدواجن عند 10 جنيهات، كذلك سهم جهينه حول 9 جنيهات، بالإضافة إلى سهم عبور لاند للصناعات الغذائية عند 18 جنيها.

ونصحت “فاروس” بشراء سهم السويدي إلكتريك عند المستوى 85 جنيها قبل صدور نتائج الربع الثاني من 2017، التي قد تدفع السهم للوصول أعلى المستوى 90 جنيه.

وتوقعت أن يصل سهم المصرية لخدمات النقل “إيجيترانس” إلى المستوى 12.00-13.00 جنيه بعد صدور نتائج الربع الثاني من 2017.

وأضافت أن سهم مصر لإنتاج الأسمدة يتجه صوب المستوى 100 جنيه، بينما يستقر المالية والصناعية المصرية عند النطاق 17-18 جنيه.

