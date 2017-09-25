فاروس تضاعف تقييمها لسهم مصرف أبو ظبي

مصطفى طلعترفع بنك الاستثمار فاروس القيمة العادلة لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر إلى 24 جنيه مع توصية بزيادة الوزن النسبي لمحافظ المستثمرين بالسهم.يشار إلى أن التقييم الأخير من فاروس لسعر سهم البنك بلغ 12.62 جنيه، خلال شهر مارس الماضي، فيما يدور السعر السوقي للسهم حالياً حول 14 جني



مصطفى طلعت

رفع بنك الاستثمار فاروس القيمة العادلة لسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر إلى 24 جنيه مع توصية بزيادة الوزن النسبي لمحافظ المستثمرين بالسهم.

يشار إلى أن التقييم الأخير من فاروس لسعر سهم البنك بلغ 12.62 جنيه، خلال شهر مارس الماضي، فيما يدور السعر السوقي للسهم حالياً حول 14 جنيهاً.

وقالت “فاروس”، في مذكرة بحثية حصلت عليها “المال” أنها رفعت القيمة العادلة لسهم البنك لأربعة أسباب رئيسية أولها زيادة الزخم في نشاط الإقراض، كذلك الإنتعاش في الدخل من غير الفوائد، وثالثا الانخفاض في معدل الضريبة الفعلي من 52% إلى 30% ابتداء من الربع الأول من 2018، وأخيراً الزيادة في صافي الدخل بمعدل نمو سنوى يبلغ 29% من 2017 – 2021.

وأشارت المذكرة البحثية إلى أن سهم البنك يتداول عند مضاعفات منخفضة بالمقارنة مع البنوك الأخرى، حيث يتداول عند مضاعف ربحية يبلغ 2.5 مرة لعام 2018، وهي نسبة أقل من وهذه النسب تقع أسفل المتوسط السوقي الذي يبلغ 9.0 مرة لمضاعف الربحية لعام 2018، وزيادة تقيّمنا يفترض ضمنا تداول المصرف عند مضاعف ربحية قدره 5.2 مرة.

جدير بالذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي قد حقق أرباحاً بلغت 338.9 مليون جنيه خلال الستة الأشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 190.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.