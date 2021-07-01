«فاروس» تستحوذ على 37% من تنفيذات خارج المقصورة النصف الأول من 2021

هيمنت شركة “فاروس لتداول الأوراق المالية”، على حوالي 37% من تنفيذات سوق خارج المقصورة خلال النصف الأول من العام الجاري، محتلة بذلك الصدارة.

وحققت “فاروس” تداولات بقيمة 25.5 مليار جنيه من خلال 407 ألف عملية منفذة على 382.5 مليون جنيه.

كما تصدرت “فاروس” أيضًا سوق الصفقات بالفترة ذاتها بحصة سوقية 31% و بقيمة صفقات بلغت 28 مليار جنيه.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت حالة تباين خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب وبيعي للأجانب.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 10256 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 17.97% إلى 2323 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12.65% إلى 3278 نقطة.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات جلسة أمس الأربعاء، اخر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.