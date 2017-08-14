فاروس ترفع القيمة العادلة لسهم الدلتا للسكر 27%

منى عبدالباري: قام مركز أبحاث بنك الاستثمار التابع لفاروس القابضة، برفع القيمة العادلة لسهم شركة الدلتا للسكر بنحو 27% إلى 36.43 جنيه، مقارنة بمستوى 28.60 في وقت سابق، كما أوصت فاروس بزيادة الوزن النسبي للسهم، وذلك بدعم من ارتفاع إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الحالي . وسجلت إيرادات

منى عبدالباري:

قام مركز أبحاث بنك الاستثمار التابع لفاروس القابضة، برفع القيمة العادلة لسهم شركة الدلتا للسكر بنحو 27% إلى 36.43 جنيه، مقارنة بمستوى 28.60 في وقت سابق، كما أوصت فاروس بزيادة الوزن النسبي للسهم، وذلك بدعم من ارتفاع إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الحالي .

وسجلت إيرادات الدلتا للسكر بنهاية يونيو 2017 زيادة نسبتها 47% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 955 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفع صافي ربح الشركة بعد الضرائب بنسبة 466% إلى 351 مليون، مقارنة بـ 62 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال فاروس إن عدم مرونة الطلب على سلعة السكر في السوق المحلي، وسط عجز المعروض ساهم في تعزيز ربحية الشركة خلال الفترة المذكورة.

في المقابل أرجعت الدلتا الزيادة في الإيرادات إلى زيادة الكميات المبيعة من السكر، مقارنة بالعام الماضي، وزيادة أسعار المنتجات نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وحصولها على عائد من استثماراتها بشركة الفيوم للسكر.

وأشار بنك الاستثمار إلى عدد من التحديات التي تواجه الشركة بالسوق المحلية، من بينها تحكم الحكومة في سعر السكر، كما أشار إلى أنه في حالة انخفاض الكميات في 2017، فإن ذلك سيؤثر على القيمة العادلة للسهم لتتراجع مجددا، كما أن تراجع أسعار السكر عالميا قد يؤدي إلى تراجع هوامش ربحية الدلتا للسكر.

يشار إلى أن فاروس كانت قدرت سابقا القيمة العادلة لسهم الدلتا للسكر عند مستوى 28.60 جنيه، مع توصية بزيادة الوزن النسبي للسهم، حتى نهاية الربع الثانى من العام الحالى.

جدير بالذكر إن شركة الدلتا للسكر تدرس حاليا تنفيذ خطة توسعية جديدة، بحسب تصريحات سابقة لمدير علاقات المستثمرين بالشركة أمين فريد.