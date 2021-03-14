«فاروس» ترجح تعافي ربحية «كريدي أجريكول» خلال 2021

حقق تراجعًا في الأرباح بعام 2020 بنحو 42%

توقعت بحوث شركة “فاروس القابضة”، تعافي معدلات نمو بنك “كريدي أجريكول – مصر” خلال 2021 على كافة الأصعدة.

وقالت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، أن أرباح البنك خلال العام الماضي طالتها تداعيات سلبية من خفض أسعار الفائدة الأساسية وخاصة أن البنك لا يضخ استثمارات كبيرة في أدوات الخزانة لدعم الهوامش.

ورجحت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، ارتفاع صافي الدخل بنسبة 15% بنهاية العام الجاري.

وأشارت إلى أن ذلك سيأتي بدعم من الدخل من الفائدة وغيرة الفائدة، خاصة مع التحسن المتوقع في معدلات نمو حجم أعمال البنك، وما سيدعم أيضا المشهد المتوقع ضبط المصروفات التشغيلية على الرغم من استمرار ارتفاع تكلفة المخاطر مقارنة مع المتوسطات التاريخية.

في أثناء فترة التوقعات (2020 – 2025) رجحت “فاروس” نمو نشاط الإقراض بمعدل نمو سنوي مركب 13%، ونمو الودائع بمعدل 10%، واستثمارات الخزانة بمعدل 9%، ليصل بذلك معدل الودائع إلى القروض إلى 79% بنهاية الفترة 2025 مقارنة مع 66% بنهاية شهر ديسمبر.

فيما أوصت بزيادة الأوزان النسبية على السهم وحددت القيمة العادلة لهُ عند 47 جنيه.

يُذكر أن ربحية “كريدي أجريكول” تراجعت بحوالي 42% خلال العام الماضي وسجلت 1.3 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.